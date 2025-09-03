Két turista okosnak hitte magát, aztán jött a karma – videó

Az amatőr felvételen jól látszik, ahogy a pár a hullámok karjaiba kerül, miközben a megdöbbent tömeg csak tehetetlenül nézi a veszélyes eseményt. A pillanatok akkor váltak igazán drámaivá, amikor a második hullám egyszerre ragadta el a párost, veszélyeztetve mindkettejük életét.

Karma: hullám sodorta el a két turistát (A kép illusztráció!)

Fotó: Luca Severin / Unsplash

Veszélyes hullámok

Az eset Spanyolországban történt, Galica régióban. Egy pár a viharjelzés ellenére a partszakaszt választotta, alábecsülve a tenger erejét - írja a DailyMail. A hullámok gyorsan elsodorták őket, ám szerencsére a spanyol vízimentők gyorsan a helyszínre értek.