Pánik, dráma és tragédia a hullámvasúton

Szeptember 17-én, szerdán este egy férfi meghalt a Universal Orlando Resort új vidámparkjában, az Epic Universe-ben, miután a Stardust Racers nevű hullámvasúton utazott.

Egy vendég rosszul lett és meghalt az Epic Universe vidámpark hullámvasútján

Fotó: Facebook /Universal Orlando Resort

A 30-as évei elején járó fiatalember menet közben elvesztette az eszméletét, majd kórházba szállították, ahol már nem tudtak segíteni rajta, csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Egy szemtanú, aki a sorban állt, azt állította, hogy az áldozat menet közben elájult, és beverte a fejét. A férfi mellett ülő utas – vélhetően az édesanyja – pánikba esett, amikor a vonat visszatért a megállóba – írja az ABC News. A park személyzete azonnal értesítette a mentőket. A szemtanú szerint, amikor megállt a szerelvény, a látogatónak nem volt tapintható pulzusa. A mentők kórházba szállították.

Leállt a hullámvasút

„Megdöbbent minket ez a tragikus esemény, és őszinte részvétünket fejezzük ki az elhunyt családjának és szeretteinek. Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal a folyamatban lévő vizsgálat során” – áll a Universal Orlando Resorts közleményében. A Stardust Racers nevű hullámvasutat az eset után elővigyázatosságból lezárták, és jelenleg is zárva tartják, amíg az Orange megyei seriffhivatal vizsgálata tart. A hatóság egyelőre nem közölt további részleteket az esetről. Amúgy az Epic Universe vidámpark 2025 májusában nyílt meg, és azóta több kisebb baleset is történt.