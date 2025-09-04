Évtizedek óta nem látott erejű hurrikán tart Hawaii felé

Hawaiit 33 év után először fenyegetheti nagyobb trópusi ciklon, mivel a Kiko névre keresztelt hurrikán egyre erősödik a Csendes-óceán keleti részén, és a szigetek felé tart. A Fox Weather meteorológusa, Andrew Wulfeck szerint a vihar, amely mára a 3-as kategóriába esik, várhatóan a jövő hét végén éri el Hawaii Nagy-szigetét – bár pontos hatása továbbra sem ismert. Hawaii közelében gyakran felbukkannak trópusi viharrendszerek, de a szigetek hűvösebb vizei miatt a közvetlen csapások ritkák.

A Nemzeti Hurrikánközpont helyzetképe a Hawaii felé tartó Kiko hurrikánról

Fotó: nhc.noaa.gov

Egyre erősödik a hurrikán

A Kiko jelenleg mintegy 2800 kilométerre keletre van Hilo városától és óránként 13 km-t halad nyugat felé. A tartós szélsebessége körülbelül 175 km/h, időnként erősebb széllökésekkel – közölte az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontja.

A hurrikán-előrejelzők modellje szerint a vihar várhatóan a következő napokban is megtartja jelenlegi útvonalát, fokozatosan nyugat-északnyugati irányba tolódik el, miközben kissé felgyorsul. Csütörtökre már 4-es kategóriájúra erősödhet, mielőtt a hétvégén áthaladna a Csendes-óceán középső részének medencéjén.

A műholdas adatok szerint a tengerfelszín hőmérséklete 20 fok körül van Hawaii Nagy-szigeténél, ami hűvösebbnek tekinthető, mint amire egy ciklonnak általában szüksége van az erősödéshez, tehát arra számítunk, hogy veszíteni fog az erejéből, de ennél pontosabb prognózist egyelőre nem látunk”

– mondta Andrew Wulfeck a New York Post-nak.

33 éve csapott le az Iniki

A legutóbbi, Hawaii határát átlépő jelentős hurrikán 1992-ben, az Iniki volt – ez a 4. kategóriás vihar hatalmas pusztítást okozott, különösen Kauai szigetén. A szélvihar 230 km/h-s tartós széllel és 280 km/h-s széllökésekkel tombolt, hat ember vesztette életét, és a károk mértéke meghaladta a 3 milliárd dollárt. A helyreállítás majdnem egy évtizedig tartott.

Ennél kisebb károkat okozott 2018-ban a Lane hurrikán, ami miatt akkor Honolulu térségét katasztrófa sújtotta területté nyilvánították.