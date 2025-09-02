Vigyázzon! Ne egyen belőle! Ez az étel húsevő baktériummal fertőzött

Az egészségügyi hatóságok szerint eddig 34 húsevő baktérium fertőzést regisztráltak idén Louisianában, ami az elmúlt tíz év legsúlyosabb esetszáma. A most elhunyt két ember külön éttermekben fogyasztott osztrigát – egyikük Louisianában, másikuk Floridában kapta a végzetes adagot – írja az Independent.

Halálos osztrigák: a húsevő baktérium már hat ember életét követelte az Egyesült Államokban.

Fotó: Unsplash

A húsevő baktérium különösen veszélyes, mert a fertőzés gyorsan terjedhet a véráramban, és akár végtagamputációhoz vagy halálhoz vezethet. A statisztikák szerint minden ötödik fertőzött áldozatul esik, sokszor egy-két napon belül.

Húsevő baktérium szedi áldozatait – nem csak az osztriga veszélyes

A Vibrio vulnificus természetes módon előfordul a meleg tengervizekben, és nemcsak étkezéssel, hanem nyílt sebek révén is bekerülhet a szervezetbe. Az Egyesült Államokban az esetek több mint 80 százalékát olyan embereknél jegyzik, akik sós vízzel érintkeztek sebbel a testükön.

Floridában idén már 23 esetet és 5 halálesetet regisztráltak. A szakértők figyelmeztetnek: aki osztrigát fogyaszt, csak alaposan megfőzve tegye, és senki ne menjen meleg tengervízbe nyílt sebbel, mert a húsevő baktérium azonnal támad.