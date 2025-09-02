Vigyázzon! Ne egyen belőle! Ez az étel húsevő baktériummal fertőzött

Hírlevél

Sokkoló járvány terjed az Egyesült Államok déli partvidékén. Hat ember vesztette életét, miután húsevő baktériummal fertőzött osztrigát fogyasztott. A Louisiana államban halászott tengeri herkentyűk a Vibrio vulnificus nevű kórokozót hordozták, amely akár napok alatt végezhet az emberrel.
Az egészségügyi hatóságok szerint eddig 34 húsevő baktérium fertőzést regisztráltak idén Louisianában, ami az elmúlt tíz év legsúlyosabb esetszáma. A most elhunyt két ember külön éttermekben fogyasztott osztrigát – egyikük Louisianában, másikuk Floridában kapta a végzetes adagot – írja az Independent.

Halálos osztrigák: a húsevő baktérium már hat ember életét követelte az Egyesült Államokban.
Halálos osztrigák: a húsevő baktérium már hat ember életét követelte az Egyesült Államokban.
Fotó: Unsplash

A húsevő baktérium különösen veszélyes, mert a fertőzés gyorsan terjedhet a véráramban, és akár végtagamputációhoz vagy halálhoz vezethet. A statisztikák szerint minden ötödik fertőzött áldozatul esik, sokszor egy-két napon belül.

Húsevő baktérium szedi áldozatait – nem csak az osztriga veszélyes

A Vibrio vulnificus természetes módon előfordul a meleg tengervizekben, és nemcsak étkezéssel, hanem nyílt sebek révén is bekerülhet a szervezetbe. Az Egyesült Államokban az esetek több mint 80 százalékát olyan embereknél jegyzik, akik sós vízzel érintkeztek sebbel a testükön.

Floridában idén már 23 esetet és 5 halálesetet regisztráltak. A szakértők figyelmeztetnek: aki osztrigát fogyaszt, csak alaposan megfőzve tegye, és senki ne menjen meleg tengervízbe nyílt sebbel, mert a húsevő baktérium azonnal támad.

 

