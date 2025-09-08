Káosz és pánik: lerohanta a hadsereg az autógyárat, több száz embert vittek el

A rajtaütés során főként dél-koreai munkásokat vettek őrizetbe – közülük sokakat láncra verve vittek el. Szemtanúk szerint az üzem területén pánik és káosz tört ki: többen menekülni próbáltak, néhányan a közeli szennyvíztározóba ugrottak, de őket is elfogták a fegyveresek.

Egy dél-koreai dolgozó, aki a BBC-nek névtelenül nyilatkozott, úgy fogalmazott:

„Sokkoló volt, de nem meglepő. Trump alatt mindenki tudta, hogy előbb-utóbb jön a nagy szigor.

Az amerikai bevándorlási hivatal szerint minden letartóztatott illegálisan tartózkodott az országban, vagy lejárt, illetve munkavállalásra nem jogosító vízummal dolgozott. Az akciót az amerikai hatóságok „Operation Low Voltage” fedőnéven indították, és a belbiztonsági minisztérium szerint ez lett a legnagyobb egyhelyszínes bevándorlási razzia az ország történetében.

A Hyundai és az LG közös közleményben hangsúlyozta, hogy együttműködnek a hatóságokkal, ugyanakkor hozzátették: a letartóztatottak nem a Hyundai közvetlen alkalmazottai, hanem alvállalkozók révén kerültek a gyárhoz.

A történtek nemcsak a dél-koreai közösséget sokkolták, hanem komoly diplomáciai hullámokat is kelthetnek. Ruby Gould (Cho Dahye), a Savannah-i Koreai Amerikai Egyesület vezetője szerint:

Ez az egész közösségre rossz fényt vet, és még az amerikai–dél-koreai kapcsolatokra is hatással lehet.

A 3 ezer hektáros Hyundai-gyárat 2022-ben kezdték el építeni, és a georgiai kormányzó, Brian Kemp a projektet az állam történetének legnagyobb gazdasági beruházásaként méltatta. Most azonban a BBC szerint sok befektető is elgondolkodhat azon, hogy a Trump-adminisztráció szigorítása miatt érdemes-e új projekteket indítani az Egyesült Államokban - írta a BBC.