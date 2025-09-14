Hírlevél

Figyelmeztetés érkezett! Ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat

Figyelmeztetés érkezett! Ezeknek a személyeknek sürgősen le kell adniuk a jogosítványukat

Az Older Drivers Forum szerint eljöhet az a pillanat, amikor már nem biztonságos volán mögé ülni. Ilyenkor az idősebb sofőröknek saját maguk és mások érdekében le kell adniuk a jogosítványt, és abba kell hagyniuk a vezetést.
Az idősebb sofőröket arra figyelmeztették az Egyesült Királyságban, hogy ha már nem érzik magukat biztonságban az utakon, fontolják meg a vezetés befejezését, és adják le jogosítványukat. A szakértők szerint veszélyes lehet pusztán megszokásból vagy kényelemből vezetni, hiszen ez nemcsak a sofőrt, hanem utasait, a gyalogosokat és más közlekedőket is kockázatnak teszi ki - írja az EXPRESS.

idősebb sofőrök
A közlekedés biztonsága érdekében fontos lehet, hogy az idősebb sofőrök leadják a jogosítványukat
Fotó: Unsplash

Idősebb sofőröknek azt tanácsolják: adják le a jogosítványukat

Az Older Drivers Forum hangsúlyozta: bár az autózás kulcsfontosságú lehet az időskori szabadság és önállóság megőrzésében, a biztonság mindenek felett áll. Ha valaki úgy érzi, hogy képességei megkoptak, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé a biztonságos vezetést, felelőssége abbahagyni a közlekedést.

 

