16:8 időszakos böjtölés: sokan követik, pedig árthat az egészségnek

Az időszakos böjtölés régóta a táplálkozástudomány és az egészségmegőrzés egyik központi témája. Több tanulmány is igazolta, hogy a megfelelően időzített kalóriabevitel nemcsak a testsúlyt befolyásolja, hanem a szervezet általános állapotára és a várható élettartamra is kihat. Egy friss amerikai kutatás most azt vizsgálta, pontosan mennyi az ideális étkezési időablak, ha valaki a hosszú élet titkát keresi - írja a Fit Book.

Időszakos böjtölés: a 11–12 órás étkezési időablak segíthet a hosszú életben

Fotó: Unsplash

A tanulmány szerint azok, akik naponta 11–12 órán belül ették meg napi étkezéseiket, a legalacsonyabb halálozási kockázattal éltek. Akik viszont 8 óránál rövidebb vagy 16 óránál hosszabb böjtöt tartottak, 25–34 százalékkal magasabb halálozási arányt mutattak. Ez különösen az idősebb felnőttek, férfiak és fehér bőrű résztvevők körében volt szembetűnő.

A kutatók a NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) adatait elemezték, amely 2003 és 2018 között gyűjtött táplálkozási adatokat tartalmaz. A végső mintában 33 052 felnőtt szerepelt. Ez idő alatt 4158 halálesetet regisztráltak, többnyire szív- és érrendszeri betegségek vagy daganatos megbetegedések miatt.

Miért a 11–12 órás időszakos böjt a legjobb?

Az adatok alapján egy U-alakú görbe rajzolódott ki: a túl rövid és a túl hosszú böjtölés egyaránt növelte a halálozás kockázatát. A 11–12 órás étkezési időszak viszont ideálisnak bizonyult, mert elegendő regenerálódást biztosít az anyagcserének, ugyanakkor nem terheli túl a szervezetet szélsőséges böjtidőszakokkal.

Az időszakos böjtölés során a kutatók szerint célszerű arra figyelni, hogy a napi első és utolsó étkezés között 11–12 óra teljen el. Például reggel 8 és este 7 között elfogyasztott étkezések tökéletesen megfelelnek ennek a mintának.

Miért nem jó a 16:8 időszakos böjtölés?

A 16:8 időszakos böjtölés – vagyis amikor valaki mindössze nyolc órán belül fogyasztja el a napi étkezéseit, és 16 órát böjtöl – bár népszerű, a friss kutatás szerint nem feltétlenül egészséges hosszú távon. A vizsgálat kimutatta, hogy a túl rövid étkezési időablak, akár 50–70 százalékkal is növelheti a szív- és érrendszeri halálozás kockázatát. Ennek oka lehet, hogy a szervezetet túlzottan megterheli a hosszú böjt, ami hormonális és anyagcsere-egyensúlytalanságokat idézhet elő, valamint fokozhatja a stresszválaszokat. Ezért a 16:8 diéta nem biztos, hogy a longevity, vagyis a hosszú élet szempontjából a legjobb választás.

