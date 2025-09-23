Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Riasztást adott ki a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, minden mobilost érint

teflon diéta

Fokhagymás tejért, négysajtos pizzáért, UV-s cipőtárolóért és körömnövekedésért járt a furcsa Nobel-díj

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A világ legfurcsább tudományos kutatásait minden évben különleges díjjal ismerik el. Az Ig Nobel díj 2025 olyan bizarr ötleteket jutalmazott, mint a teflon diéta, a fokhagymás tej hatása a csecsemőkre vagy a zebracsíkos tehenek rovarriasztó ereje.
Link másolása
Vágólapra másolva!
teflon diétazebracsíkos2025Ig Nobel-díj

Az Ig Nobel díj 2025 ismét bebizonyította, hogy a tudomány nemcsak komoly, hanem szórakoztató is lehet. A díj mottója: „először megnevettet, aztán elgondolkodtat”, és idén tíz kutatócsoport részesült az elismerésben -írja a The Guardian.

Az Ig Nobel díj 2025 egyik nyertes kutatása szerint a zebracsíkosra festett tehenek sokkal kevesebb rovarcsípést kapnak a legelőkön
Az Ig Nobel díj 2025 egyik nyertes kutatása szerint a zebracsíkosra festett tehenek sokkal kevesebb rovarcsípést kapnak a legelőkön. Fotó: KEICHI NAKANE / Yomiuri

Ig Nobel díj 2025: bizarr kutatások az ételtől a viselkedésig

A kémiai díjat Dr. Rotem Naftalovich kapta a teflon diéta ötletéért: a nullakalóriás PTFE-porral dúsított ételek elméletileg csökkentenék az éhséget. 

Bár maga a kutató is evett teflonos csokoládét, az amerikai FDA nem lelkesedett az ötletért.

Az élelmiszerhez kötődő kutatások különösen nagy hangsúlyt kaptak. A gyermekgyógyászati díjat azok a tudósok nyerték, akik kimutatták: 

a fokhagyma megváltoztatja az anyatej ízét, és emiatt a csecsemők hosszabban szopiznak. 

A táplálkozástudományi díjat pedig a togoi gyíkokon végzett vizsgálat hozta el, amely szerint a hüllők extrém módon előnyben részesítik a négysajtos pizzát.

A biológiai díjat japán kutatók kapták, akik felfedezték, hogy a zebracsíkosra festett tehenek kevesebb rovarcsípést kapnak.

 A fizikai díjat olasz tudósok hozták el, akik a cacio e pepe tészta összecsomósodását vizsgálták.

Az emberi viselkedést vizsgáló kutatások között is akadtak furcsaságok: egy korty vodka javította a nyelvtanulást, más eredmények szerint pedig ha valakit intelligensebbnek mondanak az átlagnál, hajlamosabb a narcisztikus viselkedésre.

Az indiai mérnökök UV-lámpás cipőtárolót alkottak, amely a szagokat okozó baktériumokat pusztította el – néha azonban magát a cipőt is megégette. 

Az irodalmi díjat posztumusz William Bean professzor kapta, aki 35 éven keresztül mérte saját körmei növekedését.

Itt olvashat arról, hogy 2024-ben milyen furcsa kutatások kapták meg a díjat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!