Öt éve nem jár be dolgozni az igazgató – mégsem rúgták ki

Egy iskolaigazgató Németországban 2019 vége óta folyamatosan betegszabadságon van, és bár másfél éve áthelyezték egy másik gimnáziumba, ott sem jelent meg egyetlen alkalommal sem.
Az eset különös fordulatot vett, amikor másfél évvel ezelőtt áthelyezték a közeli Wesel város Andreas-Vesalius nevű gimnáziumába – azzal az indokkal, hogy ez közelebb esik a lakóhelyéhez, és segíthet egészségi állapotának javulásában.
Ennek ellenére az igazgató az új iskolában sem jelent meg eddig egyetlen alkalommal sem – írja a Focus.
A tartományi hivatal szerint a direktor esetében több orvosi vizsgálat is történt, és az áthelyezés célja a munkába való visszatérés elősegítése volt. Mindkét gimi jelenleg ideiglenes vezetés alatt működik, de amíg az igazgató hivatalosan a posztján van, nem hirdethetnek új pályázatot.
A tartományi hatóságok szerint azonban mindkét intézmény megbízhatóan és stabilan működik. A lapnak arra a kérdésére, hogy az igazgató mikor térhet vissza – ha egyáltalán valamikor visszajön –, egyelőre nincs válasz. Nem kizárt, hogy a jelenlegi állapot egészen a nyugdíjba vonulásáig fennmarad. A történet rávilágít arra a problémára, hogy a német közigazgatásban időnként mennyire nehézkes és lassú a reagálás a hosszú távú munkaképtelenséggel kapcsolatos esetekre, és hogy milyen következményekkel járhat a rendszer rugalmasságának – vagy épp rugalmatlanságának – hiánya.
