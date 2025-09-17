Öt éve nem jár be dolgozni az igazgató – mégsem rúgták ki

Egy iskolaigazgató Németországban 2019 vége óta folyamatosan betegszabadságon van, és bár másfél éve áthelyezték egy másik gimnáziumba, ott sem jelent meg egyetlen alkalommal sem.

A diákok még nem látták a weseli gimnázium igazgatóját

Fotó: TOBIAS STEINMAURER / APA-PictureDesk

Az eset különös fordulatot vett, amikor másfél évvel ezelőtt áthelyezték a közeli Wesel város Andreas-Vesalius nevű gimnáziumába – azzal az indokkal, hogy ez közelebb esik a lakóhelyéhez, és segíthet egészségi állapotának javulásában.

Ennek ellenére az igazgató az új iskolában sem jelent meg eddig egyetlen alkalommal sem – írja a Focus.

A tartományi hivatal szerint a direktor esetében több orvosi vizsgálat is történt, és az áthelyezés célja a munkába való visszatérés elősegítése volt. Mindkét gimi jelenleg ideiglenes vezetés alatt működik, de amíg az igazgató hivatalosan a posztján van, nem hirdethetnek új pályázatot.

Nyugdíjig elhúzhatja az igazgató

A tartományi hatóságok szerint azonban mindkét intézmény megbízhatóan és stabilan működik. A lapnak arra a kérdésére, hogy az igazgató mikor térhet vissza – ha egyáltalán valamikor visszajön –, egyelőre nincs válasz. Nem kizárt, hogy a jelenlegi állapot egészen a nyugdíjba vonulásáig fennmarad. A történet rávilágít arra a problémára, hogy a német közigazgatásban időnként mennyire nehézkes és lassú a reagálás a hosszú távú munkaképtelenséggel kapcsolatos esetekre, és hogy milyen következményekkel járhat a rendszer rugalmasságának – vagy épp rugalmatlanságának – hiánya.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy 100 fős bulit tartott egy amerikai iskolaigazgató, s az eseményen többen rosszul lettek.