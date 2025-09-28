Három természetes immunerősítő, ami felkészít a télre

A héten végérvényesen ránk rúgta az ajtót az ősz, s most már egyre fontosabbak az immunerősítők, hogy betegség nélkül vészeljük át a hideg hónapokat.

A citrosmos, mézes tea nagyon jó immunerősítő

Fotó: Pexels/Mareefe

Dr. Franziska Rubin orvos, bestseller szerző és természetgyógyász szerint három természetes összetevő különösen hatékony lehet az immunrendszerünk megerősítésében: a méz, a gyömbér és a citrom.

A méz évszázadok óta ismert természetes antibiotikumként működik. Különleges összetevői – mint a hidrogén-peroxid és a flavonoidok – erős antibakteriális hatást fejtenek ki, miközben hozzájárulnak a bélflóra egészségéhez, amely kulcsfontosságú az immunrendszer számára. Egy osztrák kutatás szerint a rendszeres mézfogyasztás jelentősen javíthatja a szervezet védekező képességét – írja a Focus.

A gyömbérben található gingerol nevű vegyület szintén hozzájárul az immunvédelemhez.

Ez az aktív anyag erősíti a nyálkahártyákat, és serkenti a nyálban található antimikrobiális anyagok termelődését, ami segít megelőzni a fertőzéseket, különösen a légutakban.

A citrom gazdag C-vitaminforrás, amely nemcsak a fertőzések kialakulásának kockázatát csökkenti, de lerövidíti azok lefolyását is. Emellett a benne található citromsav növeli a nyálban lévő lysozym nevű enzim termelődését, amely antibakteriális hatású, és tovább erősíti a szervezet védekezőképességét.

Immunerősítő recept

Dr. Rubin egy egyszerű és hatékony receptet is ajánl, amely otthon könnyen elkészíthető: friss gyömbért reszelünk, citromot vékony szeletekre vágunk, majd egy befőttes üvegbe rétegezve mézzel öntjük le. Az így készült keveréket legalább egy hétig állni hagyjuk, majd naponta egy teáskanálnyit fogyasztunk belőle három héten át, ezt követően egy hét szünetet tartunk, majd a kúrát megismételjük.

Fontos, hogy a mézet csak langyos italokhoz adjuk, hiszen a túl magas hőmérséklet elronthatja jótékony hatását. A méz, gyömbér és citrom kombinációja így nemcsak hatékony immunerősítő, hanem kellemes, természetes ízű készítmény is lehet, ami segít felkészülni a tél kihívásaira.

