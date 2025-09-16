Meghalt a népszerű influenszer, de előtte különös videót posztolt

Egy fiatal élet tört derékba, amely milliók számára jelentett inspirációt és erőt. Marian Izaguirre halála nemcsak családját és barátait, hanem az influenszer hatalmas rajongótáborát is mélyen megrendítette.

Marian Izaguirre utolsó videója – tragikusan meghalt a divatinfluenszer

Fiatalon meghalt a népszerű mexikói influenszer, Marian Izaguirre

Marian Izaguirre szeptember 12-én hunyt el, mindössze 23 évesen. A fiatal mexikói divatinfluenszert szeptember 1-jén jelentették eltűntként, majd öt nappal később egy moreliai hotelben találták meg rossz állapotban. A helyszínen mentők látták el, kórházba szállították, ám az egészségügyi komplikációk következtében agyhalottá vált.

Elraboltak, megkínoztak egy meggyilkoltak egy influenszert.

Halálának körülményei mindmáig nem teljesen tisztázottak.

Néhány nappal eltűnése előtt egy zavarba ejtő TikTok-videót tett közzé: bohócos sminkben, sírva szerepelt, miközben egy elveszett szerelemről szóló dalt szinkronizált.

Izaguirre hatalmas rajongótáborral rendelkezett: több mint 4,5 millió követővel a TikTokon és több mint 327 ezerrel az Instagramon – írja a New York Post.