Torz arc, beesett szemek – így festhetnek az influenszerek a jövőben

Bizarr modell mutatja be, hogyan nézhetnek ki az influenszerek 25 év múlva, ha órákon át görnyedve a okostelefonjukat bámulják. Foltos bőr, kopasz foltok és beesett arc is szerepel a listán, hogy milyenek lehetnek, hogyan nézhetnek ki a jövőben a mai influenszerek.
influenszerközösségi médiajövő2050

A közösségi médiában, az influenszerek világában ma a tökéletesség látszata uralkodik: hibátlan bőr, szimmetrikus arc, ragyogó mosoly és gondosan beállított képek árasztják el a platformokat.

influenszer
Ava, a jövő influenszere
Forrás: casino.org

A tartalomalkotók, netes véleményvezérek milliókat érnek el nap mint nap, miközben saját testüket és életmódjukat is a digitális elvárásokhoz igazítják. 

De vajon milyen hatással van ez hosszú távon az egészségükre és megjelenésükre?

Nos, egy új tanulmány, amelyet a Casino.org készített, sokkoló digitális modellt mutatott be: „Ava” egy olyan influenszer, aki a jelenlegi trendek és szokások alapján lett megalkotva – de 2050-ből. Ava nem egy sci-fi karakter, hanem figyelmeztetés: ha a közösségi média által diktált életmód továbbra is ilyen irányba halad, ez lehet a jövő valósága – írja a Daily Mail.

Ava a jövő influenszere

Ava megjelenése sokkoló: előrebillenő nyak, lekerekedett vállak, beesett vagy puffadt arc, sötét karikák a szem alatt, irritált bőr és ritkuló haj. A modell orvosi kutatások alapján készült, és az influenszerek tipikus szokásainak – például a túlzott képernyőhasználatnak, a rendszertelen alvásnak, a gyakori sminkelésnek és az esztétikai beavatkozásoknak – hosszú távú hatásait szemlélteti.

A szakértők szerint Ava nemcsak a jövő torz víziója, hanem a jelen figyelmeztetése is. A közösségi média által diktált szépségideálok hajszolása, a folyamatos online jelenlét és a digitális elvárásokhoz való alkalmazkodás komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. A megoldás nem a digitális világ elutasítása, hanem a tudatosabb használat és az önelfogadás előtérbe helyezése.

@shivalibest Move aside Molly-Mae and Zoella - this is what scientists say influencers will look like in the year 2050 😳 #influencers ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

 

