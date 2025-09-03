Torz arc, beesett szemek – így festhetnek az influenszerek a jövőben

A közösségi médiában, az influenszerek világában ma a tökéletesség látszata uralkodik: hibátlan bőr, szimmetrikus arc, ragyogó mosoly és gondosan beállított képek árasztják el a platformokat.

Ava, a jövő influenszere

Forrás: casino.org

A tartalomalkotók, netes véleményvezérek milliókat érnek el nap mint nap, miközben saját testüket és életmódjukat is a digitális elvárásokhoz igazítják.

De vajon milyen hatással van ez hosszú távon az egészségükre és megjelenésükre?

Nos, egy új tanulmány, amelyet a Casino.org készített, sokkoló digitális modellt mutatott be: „Ava” egy olyan influenszer, aki a jelenlegi trendek és szokások alapján lett megalkotva – de 2050-ből. Ava nem egy sci-fi karakter, hanem figyelmeztetés: ha a közösségi média által diktált életmód továbbra is ilyen irányba halad, ez lehet a jövő valósága – írja a Daily Mail.

Ava a jövő influenszere

Ava megjelenése sokkoló: előrebillenő nyak, lekerekedett vállak, beesett vagy puffadt arc, sötét karikák a szem alatt, irritált bőr és ritkuló haj. A modell orvosi kutatások alapján készült, és az influenszerek tipikus szokásainak – például a túlzott képernyőhasználatnak, a rendszertelen alvásnak, a gyakori sminkelésnek és az esztétikai beavatkozásoknak – hosszú távú hatásait szemlélteti.

A szakértők szerint Ava nemcsak a jövő torz víziója, hanem a jelen figyelmeztetése is. A közösségi média által diktált szépségideálok hajszolása, a folyamatos online jelenlét és a digitális elvárásokhoz való alkalmazkodás komoly egészségügyi kockázatokat hordoz. A megoldás nem a digitális világ elutasítása, hanem a tudatosabb használat és az önelfogadás előtérbe helyezése.