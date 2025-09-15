Megdöbbentő igazságtalanság: két év helyett már 20 éve börtönben van egy férfi

Az IPP, vagyis Imprisonment for Public Protection magyarul határozatlan idejű szabadságvesztés, egy 2005-ben bevezetett brit büntetési forma volt. Lényege, hogy a bíróság meghatározott egy minimum letöltendő időt (például két-három évet), de a szabadulásról nem automatikusan döntöttek, hanem a feltételes szabadlábra helyezési bizottság mérlegelte, hogy az elítélt „biztonságos-e” a társadalomra. Emiatt a rabok akár évtizedekig is börtönben maradhattak, anélkül, hogy pontosan tudták volna, mikor szabadulhatnak. Bár az IPP-t 2012-ben eltörölték, az intézkedést nem tették visszamenőlegessé, így több ezer ember ma is ebben a jogi státuszban van, ami miatt széles körű bírálatok érték a rendszert - írja a BBC.

Az IPP ítélet miatt 20 éve börtönben van Leroy Douglas. Képünk illusztráció.

IPP: egy vitatott ítélet árnyékában

Egy walesi férfi, Leroy Douglas, immár 20 éve tölti börtönbüntetését, miután 2005-ben ellopott egy mobiltelefont.

A bíróság két és fél éves szabadságvesztést szabott ki rá, ám az IPP keretében határozatlan ideig tartják bent.

Leroy Douglas apja szerint fia „életfogytig tartó büntetést” tölt, és a család egészét megviseli a helyzet. A férfi börtönévei alatt elvesztette lányát, nagyszüleit és más családtagjait is, amit apja szerint súlyosan megsínylette lelkileg. A család úgy véli, a fiatalon kiszabott ítélet és a börtönkörnyezet hatásai formálták olyan emberré, amilyen ma. Bár voltak fegyelmi problémái, jelenleg drogoktól mentes, és többször is jelezte, nem tartja igazságosnak, hogy ennyi év után sem szabadulhatott.

Kritikus hangok és jogi viták

Andrew Taylor, az Apex Chambers ügyvédje szerint az IPP igazságtalan intézkedés. Hangsúlyozta, hogy az ilyen ítéletekben nincs biztos szabadulási dátum, így a rabok gyakran elvesztik minden reményüket. Ez sokaknál agresszióhoz és mentális problémákhoz vezet, miközben a brit börtönök túlzsúfoltak.

A legfrissebb adatok szerint 2025 közepén mintegy 2500 ember van még mindig IPP alatt, akik vagy sosem szabadultak, vagy visszakerültek a börtönbe. Bár az Igazságügyi Minisztérium közölte, hogy tavaly rekordmagas számú rabot engedtek szabadon, a kritikusok szerint ez még mindig nem elég.

