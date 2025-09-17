Ez az egyiptomi irat mindent megváltoztathat, amit eddig hittünk a Bibliáról

Az Ipuwer papirusz az ókori Egyiptom egyik legismertebb, Kr. e. 1550–1290 közé datált kézirata, amelyet egy Ipuwer nevű írnok nevéhez kötnek. A dokumentum költői panasz formájában született, és olyan katasztrófákról, éhínségről, társadalmi válságokról számol be, amelyek sokak szerint szinte teljesen egybevágnak a Biblia Exodus könyvében leírt tíz csapással - írja a DailyMail.

Az Ipuwer papirusz lapjai, amelyek a bibliai tíz csapás eseményeit idézik fel. Forrás:Illusztráció/Unsplash

Vér, éhínség és siralom az Ipuwer papirusz sorai között

A szöveg egyik legismertebb sora így hangzik: „Vér mindenütt… Íme, a folyó vér”. Ez a mondat kísértetiesen emlékeztet arra, amikor Mózes az Úr parancsára a Nílust vérré változtatta, megölve a halakat és ihatatlanná téve a vizet. A Biblia szerint ez volt az első csapás, amely megrázta Egyiptomot.

Az Ipuwer papirusz további részei is drámai eseményeket örökítenek meg. Az írnok beszámol arról, hogy a fák kidőlnek, a gabona elfogy, és éhezés pusztítja az országot. Ez a leírás jól illeszkedik a bibliai jégeső és a sáskajárás történetéhez, amelyek tönkretették a termést. Más helyen így ír: „Siralom az egész földön, jajszó keveredik a panasszal” – amely kísértetiesen hasonlít az Exodus 12:30 soraira, amikor Egyiptomban „nem volt ház, ahol ne lett volna halott”.

A kézirat említést tesz a gazdasági és társadalmi összeomlásról is: rabszolgaságról, nőkön viselt ékszerekről és a vagyon átrendeződéséről. Ez egyes kutatók szerint összecseng azzal a bibliai történettel, amelyben az izraeliták értékes javakat vittek magukkal, amikor végül elhagyták Egyiptomot.

A papiruszban olyan sorokat is találunk, amelyek a természeti katasztrófák mellett spirituális válságot is jeleznek: „Minden pusztulás”, „A folyó sírrá lett”, „A madarak nem találnak gyümölcsöt, sem füvet”. Ezek a képek összecsengenek a bibliai csapásokkal – például a sáskák inváziójával, a háromnapos sötétséggel vagy az elsőszülöttek halálával.

A tudományos világ azonban megosztott az Ipuwer papirusz értelmezésében. Vannak, akik szerint a kézirat egy szemtanú beszámolója az eseményekről, amely a bibliai történetek időpontjával is egybeeshet (Kr. e. 1440 körül). Mások szerint a papirusz inkább irodalmi mű, amely általános természeti katasztrófákat és társadalmi válságokat fogalmaz meg költői formában, és nem köthető közvetlenül Mózes vagy az izraeliták történetéhez.