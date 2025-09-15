Hírlevél

Feltárták a titkos amerikai akció részleteit: így bombázták az iráni atomlétesítményeket

Egy eddig példátlan, 30 órás küldetés során amerikai B–2-es lopakodó bombázók rombolták le Irán föld alatti atomlétesítményeit. Az akcióban először vetették be élesben a rettegett „bunkerromboló” bombát.
Fox News exkluzív riportban számolt be az Operation Midnight Hammer nevű hadműveletről, amelyben az Egyesült Államok hét B–2-es lopakodó bombázója mért csapást Irán atomlétesítményeire.

Az akcióban 4000 ember vett részt a Missouri állambeli Whiteman légibázison, teljes titoktartás mellett. A gépek 30 órás küldetésen repültek iráni légtérbe, és először vetették be élesben a 13,6 tonnás Massive Ordnance Penetrator, vagyis a híres „bunkerromboló” bombát.

A bombázók 14 fegyvert dobtak le, köztük 12-t a föld alatti Fordow urándúsító üzemre, kettőt pedig a natanz-i létesítményre. A műveletet izraeli légicsapások készítették elő, amelyek megsemmisítették Irán légvédelmét.

A küldetést vezető Josh Wiitala ezredes szerint „hibátlan végrehajtás” volt, a pilóták azonban teljesen kimerülten tértek vissza a rekordhosszú bevetésről.

Független szakértők szerint a támadás következtében Irán jelenleg nem képes fegyverminőségű urán előállítására. Donald Trump elnök diadalmasan úgy fogalmazott: „Irán nukleáris programját teljesen és végleg megsemmisítettük.”

 

 

