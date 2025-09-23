Hírlevél

Iran Human Right

Begyorsult a gépezet: tömeges halálbüntetések a Közel-Keleten

Legkevesebb ezer halálraítéltet végeztek ki Iránban a hatóságok az év eleje óta az Iran Human Rights (IHR) nevű emberi jogi szervezet kedden közzétett összesítése szerint, amely tömegmészárlások helyszínének nevezi a síita állam börtöneit. A szervezet 2024-ben 975 kivégzést regisztrált Iránban.
Iran Human RighthalálbüntetéskivégzésIrán

A norvégiai székhelyű civil szervezet szerint azóta, hogy 2008 óta regisztrálja az iráni kivégzéseket, az idei több mint ezer eset már most a legsúlyosabb adat, pedig még több mint három hónap van hátra az évből.

A blurred person and a sign with a stop sign and the words execution en Iran during a rally against executions in Iran in Paris France April 19, 2025. (Photo by Bastien Ohier / Hans Lucas via AFP), Irán
Iránban tavaly hivatalosan 975 embert végeztek ki
Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

 

A közleményből kiderül, hogy legkevesebb 64 kivégzést a múlt héten hajtottak végre, tehát naponta átlagosan kilenc embert akasztottak fel ebben a néhány napban. 

Az IHR emellett hangsúlyozta azt is, hogy a kivégzések valódi száma vélhetően még ennél is több. Az emberi jogi szervezet 2024-ben 975 kivégzést regisztrált Iránban.

Iránban egyre több a kivégzés

Mahmood Amiry-Moghaddam, a szervezet vezetője figyelmeztetett: a nemzetközi közösség közömbösségének is betudható, hogy Irán egyre több halálra ítéltet végez ki. Hangsúlyozta, hogy a tisztességes bírósági eljárás megtagadása a vádlottaktól, halálra ítélésük és kivégzésük emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.

 

