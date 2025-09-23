Begyorsult a gépezet: tömeges halálbüntetések a Közel-Keleten

A norvégiai székhelyű civil szervezet szerint azóta, hogy 2008 óta regisztrálja az iráni kivégzéseket, az idei több mint ezer eset már most a legsúlyosabb adat, pedig még több mint három hónap van hátra az évből.

Iránban tavaly hivatalosan 975 embert végeztek ki

Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas

A közleményből kiderül, hogy legkevesebb 64 kivégzést a múlt héten hajtottak végre, tehát naponta átlagosan kilenc embert akasztottak fel ebben a néhány napban.

Az IHR emellett hangsúlyozta azt is, hogy a kivégzések valódi száma vélhetően még ennél is több. Az emberi jogi szervezet 2024-ben 975 kivégzést regisztrált Iránban.

Iránban egyre több a kivégzés

Mahmood Amiry-Moghaddam, a szervezet vezetője figyelmeztetett: a nemzetközi közösség közömbösségének is betudható, hogy Irán egyre több halálra ítéltet végez ki. Hangsúlyozta, hogy a tisztességes bírósági eljárás megtagadása a vádlottaktól, halálra ítélésük és kivégzésük emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.