Isiba Sigeru

Lemondott a japán miniszterelnök

33 perce
Lemondott tisztségéről vasárnap Isiba Sigeru japán miniszterelnök.
Isiba Sigeru, a 68 éves politikus sajtótájékoztatóján közölte, megkérte a Liberális Demokrata Pártot (LDP), hogy tartson rendkívüli vezetőválasztást. Hozzátette, hogy folytatja feladatai ellátását, amíg utódját megválasztják. 

Isiba Sigeru japán miniszterelnök
Isiba Sigeru japán miniszterelnök Fotó: MASAMINE KAWAGUCHI / Yomiuri

Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét a parlament mindkét házában, miközben a választók a megnövekedett megélhetési költségek miatt elfordultak tőle. 

A kormányfő mindeddig nem volt hajlandó lemondani, miután pártja a legutóbb vereséget szenvedett júliusban a felsőházi választásokon.

„Szeretném átadni a stafétát a következő generációnak” – mondta Isiba Sigeru.

A Kyodo japán hírügynökség vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a válaszadók közel 55 százaléka szerint nincs szükség előrehozott választásokra. 

 

