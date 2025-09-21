Gusztustalan TikTok-trend terjed az iskolákban

A közösségi médiában már számos, veszélyes vagy értelmetlen kihívás indult útjára, de most egy új, aggasztó trend került a figyelem középpontjába: a TikTokon terjedő „pisilős kihívás”, amely során fiatalok szándékosan teszik használhatatlanná az iskolai mellékhelyiségeket, vécéket.



A nebrascai Schoo Middle School iskola

Fotó: Facebook / Schoo Middle School

A legtöbb esetben vécépapírt, tárgyakat, vagy épp saját ruhadarabokat tömnek a vécécsészékbe, majd videóra veszik az akciót – később pedig közzéteszik azt a platformon. A beszámolók szerint már több iskolát is figyelmeztettek a trend veszélyeire, miután a kihívás nyomán több mellékhelyiséget is be kellett zárni, és a javítási költségek az egekbe szöktek. Emellett tanárok és iskolaigazgatók arra is figyelmeztetnek, hogy a szándékos rongálás nemcsak fegyelmi, hanem jogi következményekkel is járhat – írja Daily Mail.

Levelet írt az iskolaigazgató

„Ez nemcsak ízléstelen és higiéniailag kifogásolható, hanem felesleges munkát is jelent a személyzetünknek, akik az iskolai helyiségek tisztaságának fenntartásáért dolgoznak” – írta Allysa Diehl, a nebraskai Lincolnban található Schoo Middle School igazgatója a szülőknek címzett levelében, s szerinte ideje komolyan venni a TikTok-trendek iskolai hatásait.

A probléma mögött azonban mélyebb társadalmi kérdések is húzódnak: a diákok figyelemre vágynak, és gyakran a közösségi média visszacsatolása – lájkok, megosztások, nézettség – jelenti számukra a legfőbb megerősítést. Ez a függőség pedig könnyen sodorhatja őket felelőtlen vagy akár veszélyes viselkedésbe. Az iskolák vezetőségei most arra kérik a szülőket és nevelőket, hogy beszélgessenek a gyerekekkel a közösségi média használatáról, a következményekről és a felelős online jelenlétről. Emellett szükség lehet a platformok részéről is szigorításokra, hogy az ilyen típusú tartalmak ne kapjanak teret és figyelmet.