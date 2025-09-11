Nem csitul az erőszakhullám, tüzet nyitott iskolatársaira egy amerikai fiatal

Iskolai lövöldözésben sebesült meg két diák Colorado államban az Evergreen középiskolában – írja az AP News.
A diák az iskola épületében nyitott tüzet társaira szerdán, nem sokkal dél után. A támadó ezután maga ellen fordította a fegyvert, és öngyilkos lett.
A helyszínre érkező több mint száz rendőr 5 percen belül megtalálta és elfogta az elkövetőt, akit kórházba szállítottak, ahol nem sokkal később meghalt – közölte Jacki Kelley, a Jefferson megyei seriffhivatal szóvivője.
Az intézményben több mint 900 diák tanul, a lövöldözésben más nem sérült meg.
A rendőrség vizsgálja, hogy mi lehetett a lövöldöző indítéka.
1999-ben történt az állam egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése a Columbine középiskolában, ahol 14 diák vesztette életét.
