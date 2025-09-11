Nem csitul az erőszakhullám, tüzet nyitott iskolatársaira egy amerikai fiatal

Iskolai lövöldözésben sebesült meg két diák Colorado államban az Evergreen középiskolában – írja az AP News.

A rendőrség és a mentőszolgálat az Evergreen középiskolánál, ahol iskolai lövöldözésben sérült meg két diák. Fotó: CHET STRANGE / AFP

A diák az iskola épületében nyitott tüzet társaira szerdán, nem sokkal dél után. A támadó ezután maga ellen fordította a fegyvert, és öngyilkos lett.

A helyszínre érkező több mint száz rendőr 5 percen belül megtalálta és elfogta az elkövetőt, akit kórházba szállítottak, ahol nem sokkal később meghalt – közölte Jacki Kelley, a Jefferson megyei seriffhivatal szóvivője.

Az iskolai lövöldözésben megsebesült két tanulót kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sikerült stabilizálni az állapotukat.

Az intézményben több mint 900 diák tanul, a lövöldözésben más nem sérült meg.

A rendőrség vizsgálja, hogy mi lehetett a lövöldöző indítéka.

1999-ben történt az állam egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése a Columbine középiskolában, ahol 14 diák vesztette életét.

