Nem csitul az erőszakhullám, tüzet nyitott iskolatársaira egy amerikai fiatal

Társaira nyitott tüzet egy diák Colorado államban szerdán, majd maga ellen fordította a fegyvert. Az iskolai lövöldözésben két tanuló megsebesült, a támadó diák belehalt önkezűleg okozott sérüléseibe.
Iskolai lövöldözésben sebesült meg két diák Colorado államban az Evergreen középiskolában – írja az AP News. 

A rendőrség és a mentőszolgálat az Evergreen középiskolánál, ahol iskolai lövöldözésben sérült meg két diák.
A rendőrség és a mentőszolgálat az Evergreen középiskolánál, ahol iskolai lövöldözésben sérült meg két diák. Fotó: CHET STRANGE / AFP

A diák az iskola épületében nyitott tüzet társaira szerdán, nem sokkal dél után. A támadó ezután maga ellen fordította a fegyvert, és öngyilkos lett.

A helyszínre érkező több mint száz rendőr 5 percen belül megtalálta és elfogta az elkövetőt, akit kórházba szállítottak, ahol nem sokkal később meghalt – közölte Jacki Kelley, a Jefferson megyei seriffhivatal szóvivője. 

Az iskolai lövöldözésben megsebesült két tanulót kritikus állapotban szállították kórházba, ahol sikerült stabilizálni az állapotukat. 

Az intézményben több mint 900 diák tanul, a lövöldözésben más nem sérült meg. 

A rendőrség vizsgálja, hogy mi lehetett a lövöldöző indítéka. 

1999-ben történt az állam egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése a Columbine középiskolában, ahol 14 diák vesztette életét. 

A coloradói iskolai lövöldözéssel közel egy időben hajtottak végre merényletet Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista ellen. A véleményvezért egy utahi egyetemen tartott előadást, amikor az elkövető agyonlőtte.

 

