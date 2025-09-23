A halál torkából menekült meg az iskolai lövöldözésben fejlövést kapott kislány

Csodával határos módon túlélt egy fejlövést az a 12 éves kislány, aki pár héttel ezelőtt sérült meg életveszélyesen a minneapolisi iskolai lövöldözésben – írja az NBC News.

Iskolai lövöldözésben halt meg két gyermek Minneapolisban 2025. augusztus 27-én. A támadásban legalább 17-en megsérültek.

Fotó: AFP

Sophia Forchas és iskolatársai a tanév első hetében tartott misén ültek augusztus 27-én a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában, amikor a 23 éves Robin Westman az ablakon keresztül tüzet nyitott a diákokra. A transznemű férfi a halálos támadás után öngyilkos lett.

Az iskolai lövöldözésben két gyermek meghalt, további 17 ember megsérült, közülük többen súlyosan.

Életveszélyes fejlövéssel szállították kórházba a 12 éves Sophia Forchast is, akinek a jobb nyakszirti lebenyébe fúródott egy golyó. A kislányt kórházba szállították, de az orvosok nem műtötték meg azonnal, mivel az orvosok túl veszélyesnek ítélték a beavatkozásta túl nagy koponyaűri nyomás miatt, amit a golyó okozott. Az orvosi csapat végül úgy döntött, hogy dekompressziós kraniektomiát végez, amely segítségével csökkenthetik a nyomást, ezzel megmentve az életét.

Sophia állapota ugyan lassan, de azóta is folyamatosan javulást mutat, a neurológiai felépülésre is biztató esélyt adva, a kislányt azóta áthelyezték az intenzív osztályról egy rehabilitációs részlegre.