Rendkívüli

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

hagyomány

Istennő lett egy kétéves lány – de hatalmas árat fizet érte

Egy mindössze kétéves kislányt neveztek ki istennőnek Nepálban. Aryatara Shakya a hét elején lépett hivatalába, miután a buddhista papok és egy királyi asztrológus kiválasztották őt az ősi kumari hagyomány szerint. A szűz istennő a hindu Taleju istennő földi megtestesítője, akit az ország lakói védelmezőként tisztelnek.
Az istennő gyermeket ettől a naptól kezdve elzárják a külvilágtól. A palotatemplomban fog élni egészen addig, amíg be nem következik a menstruációja, és csupán ritka alkalmakkor mutatkozhat a nyilvánosság előtt. Ilyenkor áldásokat oszt, selyemszőnyegeken lépked, vagy díszes sárkányos süllyedőkben hordozzák a vállakon – írja a Bild cikke.

Nepálban kétéves kislányt neveztek ki istennőnek. A Kumari-hagyomány miatt Aryatara Shakya elzárva él majd a világtól, félelmetes próbákon átesve kapta meg szerepét
Fotó: SAFAL PRAKASH SHRESTHA / NurPhoto

A sötét oldala annak, ha valakit istennőnek neveznek ki

Az uralkodó hagyomány azonban korántsem mesébe illő. A kiválasztási ceremónia részeként a gyerekeknek félelmetes próbákon kell átesniük: állítólag éjjelente feldarabolt állatok látványa, maszkos férfiak véres tánca vagy éppen kígyókkal való szembenézés dönti el, ki méltó a címre.

 Ha a gyerek félelmet mutat, azonnal kiesik.

A jogvédő szervezetek évek óta bírálják a szokást. A kis „istennők” sötét, félhomályos szobákban élnek, szinte teljesen elzárva a külvilágtól. Saját szüleiket is csak hetente egyszer láthatják – akkor sem családként, hanem isteni szerepükben. Bár ma már biztosítanak számukra oktatást, a templomi élet után a visszatérés a hétköznapokba sokszor rendkívül nehéz.

 

