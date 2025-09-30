Istennő lett egy kétéves lány – de hatalmas árat fizet érte

Az istennő gyermeket ettől a naptól kezdve elzárják a külvilágtól. A palotatemplomban fog élni egészen addig, amíg be nem következik a menstruációja, és csupán ritka alkalmakkor mutatkozhat a nyilvánosság előtt. Ilyenkor áldásokat oszt, selyemszőnyegeken lépked, vagy díszes sárkányos süllyedőkben hordozzák a vállakon – írja a Bild cikke.

Nepálban kétéves kislányt neveztek ki istennőnek. A Kumari-hagyomány miatt Aryatara Shakya elzárva él majd a világtól, félelmetes próbákon átesve kapta meg szerepét

Fotó: SAFAL PRAKASH SHRESTHA / NurPhoto

A sötét oldala annak, ha valakit istennőnek neveznek ki

Az uralkodó hagyomány azonban korántsem mesébe illő. A kiválasztási ceremónia részeként a gyerekeknek félelmetes próbákon kell átesniük: állítólag éjjelente feldarabolt állatok látványa, maszkos férfiak véres tánca vagy éppen kígyókkal való szembenézés dönti el, ki méltó a címre.

Ha a gyerek félelmet mutat, azonnal kiesik.

A jogvédő szervezetek évek óta bírálják a szokást. A kis „istennők” sötét, félhomályos szobákban élnek, szinte teljesen elzárva a külvilágtól. Saját szüleiket is csak hetente egyszer láthatják – akkor sem családként, hanem isteni szerepükben. Bár ma már biztosítanak számukra oktatást, a templomi élet után a visszatérés a hétköznapokba sokszor rendkívül nehéz.