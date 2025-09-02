Ezt látni kell: brutális ítéletidő a szomszédban! Áradás és földcsuszamlás az Isztriai-félszigeten – videó

Kedden rendkívül heves esőzések okoztak áradásokat Szlovénia és Horvátország nyugati, tengerparti térségeiben, az isztriai részen.

A Dragonja folyó kilépett a medréből az Isztriai-félszigeten

Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

A brutális ítéletidő következtében a szlovén–horvát határ mentén húzódó Dragonja folyó kilépett a medréből, és több más vízfolyás is megáradt.

A legsúlyosabb helyzet Piranban alakult ki, ahol a központi Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz borította az utcákat. Portoroz és Kostabona sem úszta meg, ott is komoly károkról számoltak be, utóbbi településen földcsuszamlás történt – számolt be róla a horvát sajtó.

Csapadékvonat csapott le az isztriai térségre

Horvátországban különösen Novigrad és Umag kapott nagy mennyiségű csapadékot: előbbinél 120, utóbbinál 98 milliméter esett le rövid idő alatt. A térségben minden elérhető tűzoltó- és mentőegység a helyszínen dolgozik, több más horvát városból is küldtek erősítést. A hatóságok vörös riasztást adtak ki, és arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és kerüljék a folyók környékét.

@rtl_danas_ Nevrijeme poharalo Istru! Auti zapeli u bujici, zabilježeno 2000 munja: Javila se Civilna zaštita #rtldanas #nevrijeme #istra #umag #novigrad ♬ original sound - RTL Danas

A meteorológiai szolgálatok szerint egy úgynevezett „csapadékvonat” vonult át a térségen, ami rövid idő alatt extrém mennyiségű esőt és több ezer villámcsapást hozott. Az előrejelzések szerint az időjárás szerdára mérséklődik, de a helyreállítás több napot is igénybe vehet.

Ugyanakkor nem új jelenség az ítéletidő Horvátországban, az Origo is többször beszámolt a szomszédban történt áradásokról.