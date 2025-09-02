Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ursula von der Leyen bődületes hazugságot terjesztett, szánalmasan lebukott

Isztriai-félsziget

Ezt látni kell: brutális ítéletidő a szomszédban! Áradás és földcsuszamlás az Isztriai-félszigeten – videó

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több tengerparti települést is elöntött a víz az Isztria-félsziget nyugati részén, miután kedden hirtelen és rendkívül heves viharok, esőzések csaptak le a térségre. Az ítéletidő különösen Szlovénia és Horvátország határ menti régióit, az Isztriai-félszigetet érintette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Isztriai-félszigetáradásHorvátországviharítéletidő

Kedden rendkívül heves esőzések okoztak áradásokat Szlovénia és Horvátország nyugati, tengerparti térségeiben, az isztriai részen.

People watch debris in the Sava river as it flows under a bridge after the river burst it's banks due to heavy rainfall in Zagreb on August 4, 2023. (Photo by DENIS LOVROVIC / AFP), Isztria
A Dragonja folyó kilépett a medréből az Isztriai-félszigeten
Fotó: DENIS LOVROVIC / AFP

A brutális ítéletidő következtében a szlovén–horvát határ mentén húzódó Dragonja folyó kilépett a medréből, és több más vízfolyás is megáradt. 

A legsúlyosabb helyzet Piranban alakult ki, ahol a központi Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz borította az utcákat. Portoroz és Kostabona sem úszta meg, ott is komoly károkról számoltak be, utóbbi településen földcsuszamlás történt – számolt be róla a horvát sajtó.

Csapadékvonat csapott le az isztriai térségre

Horvátországban különösen Novigrad és Umag kapott nagy mennyiségű csapadékot: előbbinél 120, utóbbinál 98 milliméter esett le rövid idő alatt. A térségben minden elérhető tűzoltó- és mentőegység a helyszínen dolgozik, több más horvát városból is küldtek erősítést. A hatóságok vörös riasztást adtak ki, és arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és kerüljék a folyók környékét.

@rtl_danas_

Nevrijeme poharalo Istru! Auti zapeli u bujici, zabilježeno 2000 munja: Javila se Civilna zaštita #rtldanas #nevrijeme #istra #umag #novigrad

♬ original sound - RTL Danas

A meteorológiai szolgálatok szerint egy úgynevezett „csapadékvonat” vonult át a térségen, ami rövid idő alatt extrém mennyiségű esőt és több ezer villámcsapást hozott. Az előrejelzések szerint az időjárás szerdára mérséklődik, de a helyreállítás több napot is igénybe vehet.

 

Ugyanakkor nem új jelenség az ítéletidő Horvátországban, az Origo is többször beszámolt a szomszédban történt áradásokról.

@24sata Šokantan video iz Istre: Ovo je cesta, a izgleda kao rijeka! #24sata #istra #poplava #hrvatska ♬ original sound - 24sata

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!