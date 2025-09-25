Trump mindent megtesz annak érdekében, hogy Izraelt ne zárják ki a labdarúgó-világbajnokságról

A Sky News szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a gázai háború miatt hajlik Izrael felfüggesztésére, mert több ország szövetsége – állítólag – ezt szorgalmazza. A válogatott következő mérkőzését október 11-én Norvégia ellen játssza a vb-selejtezőn.

Kizárhatják Izraelt? / Gianni Infantino, a FIFA elnöke

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Kizárják Izraelt?

Az ENSZ több tanácsadója a héten sürgette a világ- és az európai futball irányító testületeit, hogy vessenek ki a sporttal kapcsolatos szankciókat. A FIFA nem reagált az ENSZ különmegbízottjainak kérdéseire, miközben az izraeli válogatott tovább küzd a jövő évi, nagyrészt az Egyesült Államokban megrendezésre kerülő világbajnokságra való kijutásért. Az amerikai kormány megpróbál beavatkozni a sporttal kapcsolatos szankciók megakadályozása érdekében.

Azon dolgozunk, hogy megakadályozzunk minden olyan kísérletet, amely Izrael világbajnokságról való kitiltására irányul

– mondta egy külügyminisztériumi tisztviselő a Sky Newsnak.

A FIFA tavaly vizsgálatot indított a Palesztin Labdarúgó Szövetség által az izraeli szövetséggel szemben felhozott diszkriminációs vádak miatt. Azt is vizsgálják, hogy a ciszjordániai izraeli településekről származó, izraeli tornákon részt vevő csapatok megsértik-e a FIFA szabályait.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke a minap New Yorkban vette át a Globális Polgár Díjat - Emmanuel Macron francia és Javier Milei argentin elnökkel együtt - a háborúra utalva szólt az emberek összefogásáról egy megosztott, egy agresszív világban. Infantino szerint jelenleg 80 olyan ország van, ahol konfliktusok dúlnak.

A Sky News tegnap bejelentette, hogy magas szinten folynak megbeszélések az európai futballban Izrael esetleges kizárásáról, de döntés még nem született. Arról vitatkoznak, hogy míg Oroszország az ukrajnai háború miatt nem vehet részt a vb-n, addig Izrael ott lehet a nemzetközi porondon.

Az UEFA korábban kijelentette, hogy Oroszország provokáció nélkül inváziót indított Ukrajna ellen, Izrael azonban a 2023. október 7-i Hamász támadásokra adott választ. Az ENSZ egyik bizottság azonban most kijelentette, hogy Izrael népirtást követ el Gázában, a zsidó állam azonban tagadja a vádakat.