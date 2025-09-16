Megdöbbentő titkot rejt Pollock ikonikus festménye

A Museum of Modern Artban látható, közel háromméteres vászon Jackson Pollock klasszikus stílusát mutatja be: a festék cseppekben és csíkokban szabadon folyik, mégis tudatos szerkezetet alkot. A művész saját kézlenyomatát is otthagyta a vászon felső részén. A sárga és vörös pigmentek eredetét már korábban azonosították, de a különleges türkiz szín titka sokáig megfejtetlen maradt - írja a CBS.

Jackson Pollock híres 1948-as festményének kék színe mangánkékből származik. - Fotó: SANDRINE MARTY / Hans Lucas

Tudományos vizsgálatok erősítették meg Jackson Pollock pigmenthasználatát

A friss kutatásban apró festékmintákat elemeztek, majd lézeres vizsgálattal kémiai ujjlenyomatot vettek a pigmentről. Ez alapján egyértelművé vált: Pollock a mangánkéket használta, egy szintetikus pigmentet, amelyet egykor művészek és még uszodacsempék színezésére is alkalmaztak, de a környezetvédelmi kockázatok miatt az 1990-es években betiltották.

A felfedezés a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban jelent meg, és elsőként igazolja, hogy Pollock használta ezt az anyagot. A pigment különlegessége, hogy molekuláris szerkezetének köszönhetően rendkívül élénk, vibráló árnyalatot ad.

A kutatók szerint a technika hasonlóan módszeres volt, mint maga Pollock munkamódszere: a festékek közvetlenül a vászonra kerültek, így lehetőség nyílt pontos mintavételre is.

Pollock módszeres káosza

Bár a festő műveit sokan véletlenszerűnek tartották, Pollock maga hangsúlyozta: minden mozdulata tudatos volt. A mostani vizsgálat egyik társszerzője, Abed Haddad úgy fogalmazott: hasonlóságot lát a kutatók precíz laboratóriumi munkája és Pollock kísérletező, de módszeres alkotói folyamata között.

