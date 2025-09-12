Hihetetlen: 27 év börtönre ítélték a volt brazil elnököt

A brazil legfelsőbb bíróság 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, miután bűnösnek találták egy katonai puccs megszervezésében – írja a BBC.

Jair Bolsonaro brazil politikus, korábbi brazil elnök. Fotó: EVARISTO SA / AFP

A legfelsőbb bíróság szerint Bolsonaro vezette azt az összeesküvést, amelynek célja az volt, hogy hatalmon maradjon, miután 2022-ben elvesztette az elnökválasztást baloldali riválisával, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben.

Az ítéletet egy öttagú bírói testület hozta meg, közvetlenül azután, hogy kimondták a politikus bűnösségét.

Jair Bolsonaro a közhivatali szerepvállalástól is el lett tiltva

A döntés részeként a bíróság 2033-ig eltiltotta Bolsonarót minden közhivatali szerepvállalástól is.

Bolsonaro ügyvédei szerint a büntetés „abszurd módon túlzó”, és fellebbezni fognak.