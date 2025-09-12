Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország kemény üzenetet küldött a lengyeleknek

Jair Bolsonaro

Hihetetlen: 27 év börtönre ítélték a volt brazil elnököt

4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bűnösnek találták és 27 év börtönbüntetésre ítélték Brazília korábbi elnökét államcsíny kísérlete miatt. A bíróság szerint Jair Bolsonaro 2022-es veresége után katonai puccsot szervezett, hogy hatalmon maradhasson.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jair BolsonarobörtönbüntetéspuccskísérletbíróságBrazíliaítélet

A brazil legfelsőbb bíróság 27 év és három hónap börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt brazil elnököt, miután bűnösnek találták egy katonai puccs megszervezésében – írja a BBC

Jair Bolsonaro brazil politikus, korábbi brazil elnök.
Jair Bolsonaro brazil politikus, korábbi brazil elnök. Fotó: EVARISTO SA / AFP

A legfelsőbb bíróság szerint Bolsonaro vezette azt az összeesküvést, amelynek célja az volt, hogy hatalmon maradjon, miután 2022-ben elvesztette az elnökválasztást baloldali riválisával, Luiz Inácio Lula da Silvával szemben. 

Az ítéletet egy öttagú bírói testület hozta meg, közvetlenül azután, hogy kimondták a politikus bűnösségét.  

Jair Bolsonaro a közhivatali szerepvállalástól is el lett tiltva

A döntés részeként a bíróság 2033-ig eltiltotta Bolsonarót minden közhivatali szerepvállalástól is. 

Bolsonaro ügyvédei szerint a büntetés „abszurd módon túlzó”, és fellebbezni fognak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!