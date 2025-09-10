Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lengyelország háborúra készülhet

James McAvoy

Súlyos támadás: megütötték a híres hollywoodi sztárt

53 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A híres színészt a Torontói Filmfesztivál idején érte váratlan incidens: egy ittas vendég hátulról megütötte egy bárban. James McAvoy azonban humorral kezelte a helyzetet, és folytatta az ünneplést rendezői debütálása után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
James McAvoyTIFFtámadás

Az eset szeptember 8-án késő este, a Charlotte’s Room nevű torontói bárban történt. Szemtanúk szerint a férfit a személyzet éppen ki akarta kísérni, amikor dühében James McAvoyt ütötte meg. A New York Post információi szerint a színész nem sérült meg, és próbálta békésen kezelni a helyzetet. A támadás után McAvoy a helyszínen maradt, és még viccelődött is az eseten a barátokkal.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 06: James McAvoy attends the premiere of "California Schemin'" during the 2025 Toronto International Film Festival at TIFF Lightbox on September 06, 2025 in Toronto, Ontario. Olivia Wong/Getty Images/AFP (Photo by Olivia Wong / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
James McAvoy a Torontói Filmfesztiválon mutatta be első filmjét 
Fotó: OLIVIA WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rendezőként is bemutatkozott James McAvoy

McAvoy első filmje, a California Schemin’ szeptember 6-án debütált a TIFF-en. A zenés életrajzi alkotás a skót hiphopduó, a Silibil N’ Brains történetét meséli el, akik amerikaiaknak adták ki magukat, hogy elérjék álmaikat. A rendezésről McAvoy úgy nyilatkozott: 

Ez volt a legkreatívabb dolog, amit valaha tettem.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!