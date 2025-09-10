Súlyos támadás: megütötték a híres hollywoodi sztárt

Az eset szeptember 8-án késő este, a Charlotte’s Room nevű torontói bárban történt. Szemtanúk szerint a férfit a személyzet éppen ki akarta kísérni, amikor dühében James McAvoyt ütötte meg. A New York Post információi szerint a színész nem sérült meg, és próbálta békésen kezelni a helyzetet. A támadás után McAvoy a helyszínen maradt, és még viccelődött is az eseten a barátokkal.

James McAvoy a Torontói Filmfesztiválon mutatta be első filmjét

Fotó: OLIVIA WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rendezőként is bemutatkozott James McAvoy

McAvoy első filmje, a California Schemin’ szeptember 6-án debütált a TIFF-en. A zenés életrajzi alkotás a skót hiphopduó, a Silibil N’ Brains történetét meséli el, akik amerikaiaknak adták ki magukat, hogy elérjék álmaikat. A rendezésről McAvoy úgy nyilatkozott: