Váratlanul meghalt a világhírű, Grammy-díjas zenész

A Nashville Songwriters Hall of Fame közleménye szerint Brett James szeptember 18-án vesztette életét, amikor kis motoros repülőgépe lezuhant Észak-Karolina Franklin városának közelében. A gépen három ember tartózkodott, és a repülési adatok szerint a repülő James nevén volt. Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálja a tragédia körülményeit - számol be a Sky News.

Brett James a country zene egyik legelismertebb dalszerzője volt

Fotó: RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brett James halála megrázta a country zenei világot

Brett James karrierje a kilencvenes években indult egy szólólemezzel, de világhírűvé dalszerzőként vált. Legnagyobb sikere Carrie Underwood Jesus, Take The Wheel című dalához fűződik, amelyért 2007-ben két Grammy-díjat is elnyert.

Első listavezető slágerét Jessica Andrews Who I Am című dala hozta meg számára 2001-ben.

Pályafutása során számos rangos díjat nyert, köztük az Academy of Country Music év kislemeze és az ASCAP év dala díját.

James olyan neves előadókkal dolgozott együtt, mint Billy Ray Cyrus, Martina McBride, Kenny Chesney és Sara Evans. Utóbbi Instagramon emlékezett meg róla:

Teljesen összetörtem, hogy elvesztettük az egyik legjobb írót, akivel valaha dolgoztam. Brett James tragikus elvesztése szomorú nap mindannyiunk számára.

A dalszerző 2020-ban került be a Nashville Songwriters Hall of Fame-be. Halála pótolhatatlan veszteség a country zenei világ számára.