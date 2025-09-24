Aggódnak a rajongók, rá sem ismerni a népszerű sorozatszínészre

A Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek betegség miatt nem tudott részt venni a népszerű sorozat újraegyesülésén, de kárpótlásként szívszorító videóüzenettel lepte meg rajongóit és színésztársait – írja a Mirror.

James Van Der Beek amerikai színész

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A 48 éves színész elmondta, mennyire várta az estét, amelyet Michelle Williams szervezett a daganatos betegek támogatására. Bár személyesen nem tudott jelen lenni, üzenetét levetítették a Broadway egyik legismertebb színházában, a Richard Rodgers Színházban.

Vastagbélrákkal küzd James Van Der Beek

Van Der Beek őszintén beszélt arról, mennyire hiányzik neki a régi csapat. A színész külön megemlítette, hogy saját 3. stádiumú vastagbélrákkal folytatott küzdelmében is erőt ad neki a közösség támogatása.

A videóüzenet aggodalommal töltötte el a rajongókat, akik úgy látták, kedvenc színészük láthatóan legyengült a betegséggel folytatott küzdelmek közepette.