Dawson és a haverok

Aggódnak a rajongók, rá sem ismerni a népszerű sorozatszínészre

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Dawson és a haverok újraegyesülése különleges és érzelmes pillanat volt, ám a főszereplő hiányzott a színpadról. James Van Der Beek betegsége miatt nem tudott részt venni az eseményen, de megható videóüzenettel köszöntötte rajongóit és egykori kollégáit.
Dawson és a haverokbetegségsorozatJames Van Der Beekvastagbélrák

A Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek betegség miatt nem tudott részt venni a népszerű sorozat újraegyesülésén, de kárpótlásként szívszorító videóüzenettel lepte meg rajongóit és színésztársait – írja a Mirror

James Van Der Beek amerikai színész
 James Van Der Beek amerikai színész
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A 48 éves színész elmondta, mennyire várta az estét, amelyet Michelle Williams szervezett a daganatos betegek támogatására. Bár személyesen nem tudott jelen lenni, üzenetét levetítették a Broadway egyik legismertebb színházában, a Richard Rodgers Színházban. 

Vastagbélrákkal küzd James Van Der Beek

Van Der Beek őszintén beszélt arról, mennyire hiányzik neki a régi csapat. A színész külön megemlítette, hogy saját 3. stádiumú vastagbélrákkal folytatott küzdelmében is erőt ad neki a közösség támogatása. 

A videóüzenet aggodalommal töltötte el a rajongókat, akik úgy látták, kedvenc színészük láthatóan legyengült a betegséggel folytatott küzdelmek közepette. 

 

