Riadót fújt Oroszország az új kínai járvány miatt

Mint ahogy arról az Origo már beszámolt július óta több mint 7 000 fertőzöttet regisztráltak Kuangtung tartományban. A járvány által legsúlyosabban érintett városban, Fosanban a chikungunya-lázas betegek szúnyoghálóval fedett kórházi ágyakon fekszenek. Csak akkor mehetnek haza, ha a tesztjük negatív, vagy letelt a kötelező hét napos megfigyelési időszak. A szúnyogcsípéssel terjedő vírus magas lázat és heves ízületi fájdalmat okoz, ami akár évekig is eltarthat.

Riadót fújt Oroszország az új halálos kínai járvány miatt

Oroszország vizsgálódik a járvány miatt

A chikungunya-láz terjedésének kockázata Oroszországban nem áll fenn. Erről a Keleti Gazdasági Fórumon a Rospotrebnadzor (RPN) vezetője, Anna Popova nyilatkozott, tudósít a RIA Novosti.

Kifejtette, hogy Oroszország területe nem tartozik a betegség terjesztőjének, a szúnyogoknak az elterjedési területéhez.

Jelenleg nincs veszélye a betegség országon belüli terjedésének

– mondta Popova.

Ugyanakkor a RSPB vezetője rámutatott, hogy számos ázsiai országban magas a megbetegedések aránya. Az oroszok is bizonyos kockázatokkal szembesülhetnek, ha ezeket az országokat látogatják – tette hozzá.

Szeptember elején vált ismertté, hogy Törökországban kolerajárvány tört ki. Gennagyij Oniscsenko, a Orosz Oktatási Akadémia alelnöke nem zárta ki, hogy az ország hatóságai eltitkolják a járvány valódi mértékét.