Tombol a járvány a szomszédban, minket is elérhet

Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb méreteket ölt a hepatitis A-járvány a Felvidéken, különösen a szlovákiai Komáromi járás területén. A szeptember 8-i adatok szerint a járványban már 119 megbetegedést regisztráltak, és a helyi egészségügyi hatóságok újabb fertőzési gócpontot azonosítottak Komáromtól mindössze tizenöt kilométerre. Ez a betegség hozzánk is begyűrűzhet.
Rossz hír a Komárom közelében élőknek, hogy tovább terjed a hepatitis A-járvány, amely már 119 megbetegedést okozott a szlovákiai Komáromi járásban.

járvány
Már 119 embert fertőződött meg a járvány során Szlovákiában
Fotó: TEOL

A legsúlyosabban érintett település Ógyalla, ahol három fertőzési gócpont is kialakult. 

Az egyikben 88 beteget tartanak nyilván, főként rossz higiéniai körülmények között élő családok körében. Egy új gócpont is megjelent, ahol eddig öt fertőzést azonosítottak, és további 15 fő veszélyeztetett. Révkomárom (Komárno) városában négy megbetegedést regisztráltak, a fertőzés családon belül terjed tovább – írja a Kemma.

A járványügyi központ tájékoztatják az embereket

A hatóságok fertőtlenítéseket végeznek és fokozottan ellenőrzik a közintézményeket. Kérik a lakosságot a fokozott higiénia betartására, különösen a kézmosásra és az ivóvíz tisztaságára. A védőoltás kisgyermekek és veszélyeztetettek számára javasolt. A fertőzés tünetei közé tartozik a sárgaság, fáradékonyság és hasi fájdalom – ezek jelentkezése esetén azonnali orvosi vizsgálat szükséges. A helyi járványügyi központok és az önkormányzatok folyamatosan tájékoztatják a lakosságot a legfrissebb fejleményekről és a védekezés lehetőségeiről.

De nekünk is jó lesz figyelni, mert a hepatitiszjárvány minket is könnyen elérhet a szomszédból.

 

