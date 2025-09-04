Jason Momoa olyat villantott, amire senki nem számított

Jason Momoa a Dante kezében című film bemutatóján jelent meg a velencei filmfesztiválon szerdán, ahol egy halvány rózsaszín öltönyben vonult végig a vörös szőnyegen.

Jason Momoa a velencei filmfesztiválon különleges stílusával, festett lábkörmökkel és papuccsal keltett feltűnést. Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

A részletek tették igazán különlegessé az öltözékét: világos rózsaszín, szőrmés papucsot viselt, lábkörmeit pedig ugyanolyan árnyalatúra festette, hogy teljesen passzoljon a megjelenéséhez.

Jason Momoa a velencei filmfesztiválon különleges stílusával, festett lábkörmökkel és papuccsal keltett feltűnést. Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Momoa, aki 46 éves, hosszú göndör haját kiengedve, fekete napszemüveggel tette teljessé a laza, mégis stílusos összhatást. Papucsa egy különleges kiadás része volt, amelyet a márka 2023-ban adott ki. A színész a vörös szőnyegen több pózban is megmutatta lábbelijét és festett körmeit.

Jason Momoa a velencei filmfesztiválon különleges stílusával, festett lábkörmökkel és papuccsal keltett feltűnést. Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Nem ez volt az első sokkoló húzása Jason Momoának

Nem ez az első alkalom, hogy rózsaszínt viselt: a 2019-es díjátadón például rózsaszín bársony öltönyt és hozzá illő hajgumit választott. Egy interjúban korábban elmondta:

A rózsaszín egyszerűen gyönyörű szín. Magabiztos vagyok a férfiasságomban, és nem érdekel, ki mit gondol.

Júliusban hatalmas feltűnést keltett, amikor leborotválta a védjegyének számító szakállát a Dűne harmadik részének forgatása előtt – ezzel szinte felismerhetetlenné vált. Egy közösségi bejegyzésében így fogalmazott: „Hat éve nem borotválkoztam, és most újra itt tartunk… Utálom!”

A színész jelenleg a 33 éves színésznővel, Adria Arjonával alkot párt, miután végleg elvált Lisa Bonettől. Kapcsolatukat idén februárban vállalták fel nyilvánosan, amikor együtt jelentek meg egy nagyszabású zenei eseményen New Yorkban.