Jávorszarvas zuhant egy 2,5 méter mély kútba Maine államban. A csapdába esett állatot a vadőrök találták meg, akik azonnal a segítségére siettek – írja az NBC News.

Markológéppel emelték ki a hatalmas jávorszarvast a kút mélyéről – videó

Fotó: Unsplash

Elkábították a jávorszarvast a mentéshez

A mentőcsapat egy markológépet használt emelőnek. A jávorszarvast az állatorvos elkábította, az állat szemét bekötötték, testét pedig hevederekkel rögzítették, majd óvatosan a markológép segítségével a felszínre húzták.

A mentőakció több mint 5 órán át tartott. A hálás állat egy pár percig még megmentőivel maradt, majd elszaladt az erdőbe.