Rendkívüli

Putyin szövetségese rácsapta az ajtót Moszkvára

erdő

Markológéppel emelték ki a hatalmas jávorszarvast a kút mélyéről – videó

Drámai mentőakció zajlott Maine államban. Egy jávorszarvas egy kútba zuhant, a hatalmas állatot markológép segítségével, több mint 5 órás mentőakcióval tudták csak kihúzni.
Jávorszarvas zuhant egy 2,5 méter mély kútba Maine államban. A csapdába esett állatot a vadőrök találták meg, akik azonnal a segítségére siettek – írja az NBC News. 

Markológéppel emelték ki a hatalmas jávorszarvast a kút mélyéről – videó
Fotó: Unsplash

Elkábították a jávorszarvast a mentéshez

A mentőcsapat egy markológépet használt emelőnek. A jávorszarvast az állatorvos elkábította, az állat szemét bekötötték, testét pedig hevederekkel rögzítették, majd óvatosan a markológép segítségével a felszínre húzták. 

A mentőakció több mint 5 órán át tartott. A hálás állat egy pár percig még megmentőivel maradt, majd elszaladt az erdőbe. 

 

