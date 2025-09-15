Hírlevél

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

Az amerikai alelnök, J. D. Vance szerint a kontinens jövőjét nem Oroszország elszigetelése, hanem éppen a vele való gazdasági partnerség biztosíthatja. A One American News-nak adott interjúban világossá tette: a Trump-kormány célja, hogy az orosz–ukrán háborút tárgyalásos úton zárják le, a tartós békét pedig közös gazdasági projektek alapozzák meg.
Vance hangsúlyozta: Moszkva hatalmas nyersanyagkészletekkel rendelkezik, és ezek bevonása a közös fejlődésbe a legbiztosabb garancia arra, hogy a felek ne forduljanak újra egymás ellen. A béketárgyalások fő akadályának az orosz területi követeléseket és Ukrajna biztonsági garanciák iránti igényét nevezte, de optimista, mert Trump aktív diplomáciája szerinte esélyt ad a rendezésre.

A Weltwoche szerint még az is felmerült, hogy Oroszország hajlandó lenne energiaexportját amerikai dollárban elszámolni – ez Washington számára is óriási előny lehetne.

Az alelnök ugyanakkor az amerikai belpolitikáról is beszélt: szerinte az ország nagyvárosait egy szűk, kevesebb mint egy százalékos bűnözői réteg tartja rettegésben. Ha ezt tartósan börtönben tartanák, az Egyesült Államok utcái újra biztonságosak lehetnének. Példaként Washington D. C.-t hozta, ahol a Trump-adminisztráció fellépése után látványosan csökkent a bűnözés, és hasonló fordulatot ígér Chicago, Detroit és Los Angeles esetében is – írta meg a hirado.hu.

 

 

