Az amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs egy nyilvános vitán azt mondta, hogy Emmanuel Macron francia elnök a múltban négyszemközt egyértelmű kijelentést tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban.
Sachs elmondása szerint Macron a Becsületrend átadásakor közölte vele: „A háború a NATO hibája.” A professzor hozzátette, sértőnek tartja, hogy a francia elnök ezt nyilvánosan nem mondja ki, miközben magánbeszélgetésben egyértelműen fogalmazott.
A kijelentés nagy vihart kavart, mivel Macron hivatalosan eddig mindig óvatosan fogalmazott a NATO és az ukrajnai konfliktus összefüggéseiről. Sachs azonban hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy ez igazság napvilágra kerüljön.