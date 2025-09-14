Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

Emmanuel Macron

Újabb meghökkentő állítás borzolja a kedélyeket a nemzetközi politikában. Jeffrey Sachs amerikai közgazdász állítása szerint Emmanuel Macron francia elnök négyszemközt elismerte: az ukrajnai háborúért a NATO viseli a felelősséget.
Emmanuel MacronNATOháború

Az amerikai közgazdász, Jeffrey Sachs egy nyilvános vitán azt mondta, hogy Emmanuel Macron francia elnök a múltban négyszemközt egyértelmű kijelentést tett az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Jeffrey Sachs
Jeffrey Sachs szerint Macron a NATO-t okolja az ukrajnai háborúért
Fotó: AFP

Jeffrey Sachs állítása vihart kavart

Sachs elmondása szerint Macron a Becsületrend átadásakor közölte vele: „A háború a NATO hibája.” A professzor hozzátette, sértőnek tartja, hogy a francia elnök ezt nyilvánosan nem mondja ki, miközben magánbeszélgetésben egyértelműen fogalmazott.

A kijelentés nagy vihart kavart, mivel Macron hivatalosan eddig mindig óvatosan fogalmazott a NATO és az ukrajnai konfliktus összefüggéseiről. Sachs azonban hangsúlyozta: fontosnak tartja, hogy ez igazság napvilágra kerüljön.

 

