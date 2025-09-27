Hírlevél

Súlyosan megfenyegette Magyarországot Zelenszkij

Elképesztő videó: olyan helyre költöztek a jegesmedvék, amire senki nem számított!

Egy hihetetlen felvétel járta be a világsajtót: jegesmedvék foglalták el Oroszország távol-keleti partjainál egy elhagyott sarkvidéki kutatóállomás épületét. A jegesmedvék a helyszínt menedékként használják, miközben a felvételek különlegesen közel engedik a nézőt ezekhez a hatalmas ragadozókhoz.
Az Associated Press által közzétett drónfelvételek igazi szenzációnak számítanak. A videót Vadim Makhorov orosz fotós készítette, aki arra lett figyelmes, hogy jegesmedvék költöztek be az elhagyott épületbe. Egy kifejlett hím akár 700 kilót is nyomhat, ezért a közelítés rendkívül veszélyes lenne – így a dokumentálás csak drón segítségével történhetett – írja az Outkick.

jegesmedvék
A jegesmedvék hatalmas vadállatok
Fotó: Unsplash

A ragadozók rendszerint a vadonban vadásznak túlélésük érdekében, ezúttal azonban békében tanyáztak a kutatóállomáson. A látvány egyszerre félelmetes és lenyűgöző, újabb bizonyítéka annak, hogy a sarkvidék mennyire kiszámíthatatlan világ.

Jegesmedvék és az ember közelsége

A jegesmedvék megjelenése ismét emlékeztet arra, hogy a vadon közelsége Oroszországban gyakran egészen különös és veszélyes helyzeteket teremt. Egy elhagyott létesítményben ilyen állatokkal találkozni életveszélyes lehet, hiszen agresszivitásuk miatt pillanatok alatt támadásba lendülhetnek.

Korábban a nyíregyházi jegesmedvebocsokról számoltunk be. Részletek az Origo oldalán találhatók.

 

