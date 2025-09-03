Hamarosan elolvad a világ legnagyobb jéghegye – videó

A hatalmas jéghegy, amelynek tömegét az év elején még csaknem egy trillió tonnára becsülték, jelenleg már eredeti nagyságának kisebb mint felére zsugorodott, de területe még így is mintegy 1770 négyzetkilométer, és legnagyobb szélessége 60 kilométer - írta a brit lap az EU Copernicus műholdas klímafigyelő szolgálatának műholdfelvételeiről készült AFP-elemzés nyomán.

Az EYOS Expeditions által közzétett képen az A23a jéghegy légi felvétele látható, amelyet január 14-én készítettek az Antarktisz melletti Déli-óceán vizein. A világ legnagyobb jéghegye, amely 1986-ban szakadt le az antarktiszi partokról, több mint 30 év után is továbbra is vándorol.

Fotó: Richard Sidey / EYOS Expeditions / AFP

Az elmúlt hetekben óriási - mintegy 400 négyzetkilométeres - jéghegyek szakadtak le róla, és sok kisebb jégtömb is, amely ugyanakkor ahhoz elég termetes, hogy veszélyeztesse a térségben közlekedő hajókat.

Északra sodródva "drámai módon töredezik" - mondta el Andrew Meijers óceánkutató, a brit antarktiszi kutatóprogram (BAS) tudósa. Hozzátette, hogy a jéghegy gyorsan erodálódik, "a víz már túl meleg ahhoz, hogy megmaradhasson, folyamatosan olvad".

Jéghegy: a sorsa meg van pecsételve

A tudós szerint néhány hét múlva már annyira elolvadhat, hogy igazából nem lehet majd felismerni. Az A23a 1986-ban szakadt le az Antarktiszról, de ezt követően rövidesen megfeneklett a Weddel-tengeren, és több mint harminc évre ott ragadt. 2020-ban szabadult el, és az erős Antarktisz körüli áramlat a "jéghegyek útján" a Dél-Atlanti-óceánba sodorta. Márciusban a Dél-Georgia-sziget sekély vizeinek közelébe ért, és félő volt, hogy veszélyeztetheti az ott élő pingvin- és fókakolóniákat, mert elzárja előlük a kijárást, és így nem tudják etetni kicsinyeiket. Májusban azonban az A23a tovább sodródott, és északi irányba indult.

Az elmúlt hetekben a jéghegy sebessége felgyorsult, néha mintegy 20 kilométert is megtett naponta a műholdas képek szerint.

A melegebb vizeket elérve, és az óriási hullámoktól ostromolva a jéghegy gyorsan töredezik. Meijers elmondta, hogy a tudósokat meglepte, milyen sokáig tudott egyben maradni a jéghegy. "A legtöbb jéghegy nem jut el ilyen messzire. Ez a példány azonban tényleg olyan nagy, hogy soká bírta, és távolabbra jutott a többinél" - magyarázta, hozzátéve, hogy amint azonban elhagyta az Antarktisz vidékének jeges védelmét, a sorsa megpecsételődött. A jéghegyek leválása természetes folyamat. A tudósok viszont úgy vélik, hogy valószínűleg az ember által okozott éghajlatváltozás miatt felgyorsult a jéghegyek leszakadása.