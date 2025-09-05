Jennifer Aniston edzője kitálalt, olyan titkot árult el, amire mindenki kíváncsi

Jennifer Aniston évek óta a fittség egyik ikonja, edzője pedig csak ámul rajta. Dani Coleman, a Pvolve alelnöke és személyi trénere elárulta, hogy a színésznő edzései mennyire sokoldalúak, és miért működnek ennyire hatékonyan – írja a New York Post.

Jennifer Aniston edzésterve a rendszerességről szól, nem a végkimerülésről Fotó: Getty Images

Így marad Jennifer Aniston bombaformában

A Pvolve módszer három fő edzésformára épül: erősítés és formálás, formálás és zsírégetés, valamint fokozatos súlyzós edzés. A lényege a funkcionális fitnesz, vagyis a mindennapi mozgásokhoz hasonló gyakorlatok – előre-hátra, oldalirányban és forgó mozdulatok. Ehhez különleges eszközöket használnak: speciális labda, ellenállási szalagok, kézi súlyzók, döntött lépcsőlap és bokasúlyok.

Aniston heti három alkalommal, 40–60 perces edzéseken vesz részt, ahol a kardió, a mobilitás, a stabilitás és a súlyzós erősítés egyaránt helyet kap. A színésznő különösen fontosnak tartja az izomtömeg megőrzését, mert ez segít megelőzni a csontritkulást és a sérüléseket.

Edzője szerint Aniston „hihetetlenül erős”, különösen a törzse, amelyet Coleman „szinte golyóállónak” nevezett. Nem okoz gondot számára sem a plank, sem a változatos core-gyakorlatok.