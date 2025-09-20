Megdöbbentő titok derült ki a csodaszép szőke bombázóról

Jennifer Aniston és Reese Witherspoon több mint két évtizede barátnők, mégis most derült ki, hogy Aniston sosem tudta kolléganője valódi nevét. A két sztár a LADBible műsorában vett részt, ahol a „Do You Even Know Me?” (Ismersz engem igazán?) játék során kerültek elő meglepő részletek - írja a New York Post.

Jennifer Aniston csak nemrégiben tudta meg Reese Witherspoon igazi nevét

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Jennifer Aniston meglepődött Reese Witherspoon valódi nevén

Reese Witherspoon elárulta, hogy teljes neve valójában Laura Jeanne Reese Witherspoon, amelyen Aniston teljesen ledöbbent. A Jóbarátok egykori Rachelje viccesen így reagált: „Laura Jeanne? Ki az a Laura? Nem foglak így hívni, az biztos.”

A színésznő elmondta, hogy a Reese valójában a középső neve, és már a karrierje kezdete előtt is ezt használta a mindennapokban. A beszélgetés során Jennifer Aniston a saját középső nevét is elárulta: Joanna. Witherspoon rögtön rávágta: „J.J.! Akkor mostantól így szólítalak.”

A két hollywoodi sztár 2000-ben ismerkedett meg a Jóbarátok forgatásán, amikor Reese Witherspoon vendégszerepelt Rachel húgaként. Azóta szoros barátság köti őket össze, és a The Morning Show közös munkája csak tovább erősítette a kapcsolatukat. Jennifer Aniston egy korábbi interjúban úgy fogalmazott: „Több mint húsz éve részei vagyunk egymás életének. Partnerek, barátok és szövetségesek vagyunk.”

