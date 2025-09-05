Kevesen tudják: egy brit szigeten külön nyelvet használnak

A Jérriais a Csatorna-szigetek legnagyobbikán, Jerseyben élő közösség ősi nyelve. Bár a sziget hivatalos nyelve az angol és a francia, a Jérriais több mint 800 éves múltra tekint vissza, és egykor a helyiek mindennapi kommunikációjának alapja volt - írja a BBC.

A Jérriais nyelvet egykor titkos kódként használták a német megszállás alatt

Fotó: Unsplash

Jérriais nyelv segített túlélni a megszállást

A második világháború idején a németek megszállták a Csatorna-szigeteket, köztük Jersey-t is. A helyiek azonban a Jérriais nyelvet titkos kommunikációra használták. Bonyolult szókincse és helyi változatai miatt a megszállók nem értették, így a lakosok ellenállási üzeneteket és terveket adhattak át egymásnak anélkül, hogy lebuktak volna.

Hiába volt a Jérriais kulcsfontosságú a sziget túlélésében, a háború után rohamosan visszaszorult. Az angol nyelv vált a társadalmi felemelkedés eszközévé, és sokan szégyellték anyanyelvüket. Az 1980-as évekre már csak néhány száz ember beszélte folyékonyan.

1999-ben létrehozták a L’Office du Jérriais intézményt, amelynek célja a nyelv megmentése. Az iskolákban ma már minden gyerek tanulhat Jérriais-t, felnőttek számára pedig nyelvi klubok és tanfolyamok indultak. A köztereken kétnyelvű feliratok segítik a nyelv elterjedését.

A Jérriais nemcsak kommunikációs eszköz, hanem a sziget identitásának alapja. Számos kifejezés, népmese és dal csak ezen a nyelven létezik. Ha eltűnne, a helyiek kulturális öröksége is pótolhatatlan veszteséget szenvedne.

Az internetnek köszönhetően világszerte újra felfedezik a Jérriais-t. Online tanfolyamok, dokumentumfilmek és helyi zenekarok hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyelv ismét büszkeség forrása legyen, és a fiatalabb generációk is közelebb kerüljenek hozzá.