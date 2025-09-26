Hatalmasat villantott a csodaszép énekesnő: egymásra találtak, mint a ketchup és a sült krumpli

A rajongók el sem hiszik: alig négy hónap telt el azóta, hogy Jesy Nelson koraszüléssel hozta világra ikreit, Oceant és Storyt, most pedig már a boldogság új fejezete kezdődött. De ne feledjük – a sztár útja idáig korántsem volt rózsaszirmos.

Jesy Nelson gyémántgyűrűt villantott: a drámai évek után Zion Foster a naplementében kérte meg a kezét.

Fotó: Twitter/@popbase

Jesy Nelson élete: kórházi drámák, síró rajongók, exek egész sora

Az ikrek csupán a 31. héten jöttek világra, életük az első pillanattól veszélyben volt. Jesy kétségbeesve vallotta be, hogy „millió darabra tört a szíve”, amikor a babáit csak csöveken és maszkokon keresztül láthatta. A drámát tetézte, hogy sürgősségi műtéten is átesett, miközben hét hónapos terhes volt – mindezt végignézte Zion, aki most a gyémántgyűrűvel bizonyította: kiállt mellette a legnehezebb időkben is.

Jesy Nelson szerelmi élete eddig inkább emlékeztetett egy véget nem érő szappanoperára: eljegyzések, szakítások, félresikerült románcok és nyilvános szakítási botrányok sora után végre úgy tűnik, a sztár tényleg révbe ért. És mi tagadás – most mindenki a gyűrűjét bámulja – írja a Daily Mail.