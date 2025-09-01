Régészek két több mint 1500 éves templom maradványaira, és egy lenyűgöző Jézus Krisztusról készült falfestményre bukkantak a Kharga-oázisban – írja a Fox News.

Egyedülálló Jézus-freskót találtak a régészek

Fotó: Unsplash

A két templom Egyiptom keresztényesítésének időszakából, a Kr.u. 4. századból származik. Az egyik épület egy nagyobb, bazilikához hasonló grandiózus épület, míg a másik egy kisebb templom.

A régészek feltártak egy hihetetlenül ritka freskót is, amely Jézus Krisztust ábrázolja egy beteg ember gyógyítása közben.

A falfestményt egyelőre titkok övezik, fotót sem hozhattak nyilvánosságra az alkotásról.

A régészek egy teljes település maradványait is feltárták, köztük több vályogtéglából épült lakóépület volt, amelyek falain még látható volt a vakolat.