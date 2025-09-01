Hírlevél

Jézus Krisztus

Egyedülálló Jézus-freskót találtak a régészek

Ritka leletre bukkantak a régészek Egyiptomban, a Kharga-oázisban. Két több mint 1500 éves templomot találtak, az egyik épület falán pedig egy hihetetlen Jézus Krisztusról készült freskóra bukkantak.
Régészek két több mint 1500 éves templom maradványaira, és egy lenyűgöző Jézus Krisztusról készült falfestményre bukkantak a Kharga-oázisban – írja a Fox News. 

Egyedülálló Jézus-freskót találtak a régészek
Egyedülálló Jézus-freskót találtak a régészek
Fotó: Unsplash

A két templom Egyiptom keresztényesítésének időszakából, a Kr.u. 4. századból származik. Az egyik épület egy nagyobb, bazilikához hasonló grandiózus épület, míg a másik egy kisebb templom. 

A régészek feltártak egy hihetetlenül ritka freskót is, amely Jézus Krisztust ábrázolja egy beteg ember gyógyítása közben. 

A falfestményt egyelőre titkok övezik, fotót sem hozhattak nyilvánosságra az alkotásról. 

A régészek egy teljes település maradványait is feltárták, köztük több vályogtéglából épült lakóépület volt, amelyek falain még látható volt a vakolat. 

 

