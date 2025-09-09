Még a hónapban visszatérhet Jézus a Földre – állítja egy lelkész

Hírlevél

A világ számos hívője találgatja, vajon valóban közel van-e Jézus visszatérése. Egy dél-afrikai lelkész látomása szerint szeptember végén bekövetkezhet a visszatérés. A vérhold és a bibliai idézetek sokak számára megerősítik a végidők közelségét.
Joshua Mhlakela dél-afrikai lelkész egy YouTube-interjúban jelentette be, hogy látomásban látta Jézust a trónján ülni. A lelkész szerint világosan hallotta: „Szeptember 23-án és 24-én visszatérek a Földre.” Szavai hamar elterjedtek a közösségi médiában, ahol sokan egyetértettek vele, mások viszont szkeptikusan fogadták a próféciát – írja a New York Post.

Jézus
A pásztor látomása szerint szeptember 23-án történik meg Jézus visszatérése
Fotó: Unsplash

Hívők reakciói Jézus eljövetelére

A videó alatt többen saját álmaikról és látomásaikról számoltak be, amelyek megerősítették bennük a lelkész szavait. Mások óvatosságra intettek, kiemelve, hogy a Szentírás egyértelmű: „arról a napról és óráról senki sem tud.”

Szeptember 7-én és 8-án a világ számos pontján vérhold volt látható, ami sokak szerint bibliai jel lehetett. 

A NASA kutatói korábban egy holdfogyatkozásra vezették vissza a Biblia által leírt sötétséget, amely Jézus keresztre feszítésekor következett be. Ez a magyarázat idén tavasszal a közösségi médiában is hatalmas figyelmet kapott.

 

