Kamala Harris kitálalt: Joe Bidenre hallgatni végzetes hiba volt

Kamala Harris szerint súlyos hiba volt, hogy a Demokrata Párt teljes mértékben Joe Bidenre bízta, induljon-e újra a 2024-es elnökválasztáson. A politikus erről új könyvében írt, amelynek részleteit a The Atlantic közölte.

Kamala Harris új könyvében élesen bírálta a Demokrata Párt döntését és Joe Biden szerepét a 2024-es választás előkészítésében

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A 170 nap című kötetben Harris felidézte elnökjelöltként eltöltött idejét, valamint bepillantást engedett a kampány belső folyamataiba, amelyek végül a Donald Trumppal szemben elszenvedett vereséghez vezettek.

Ez Joe és Jill döntése – mindannyian ezt hajtogattuk, mintha hipnotizálva lettünk volna. Hogy ez jóindulat vagy gondatlanság? Visszatekintve inkább gondatlanság

– írta Harris.

Joe Biden körüli feszültségek

A könyvből kiderül, hogy Harris szerint az elnöki stáb nem nyújtott kellő szakpolitikai támogatást, különösen külpolitikai és bevándorlási ügyekben. A sajtóirodát még keményebben kritizálta, mondván: sokszor maga az elnök stábja terjesztette róla a negatív narratívákat.

Kamala Harris ugyanakkor elismerte, hogy Joe Biden az évek során „megfáradt”, de szerinte a legrosszabb napján is mélyebb tudás és nagyobb könyörület jellemezte, mint Donald Trump legjobb napján.

Harris jelenleg kevés nyilvános szereplést vállal, és közölte: a „köz szolgálatában” marad, de nem indul a közelgő kaliforniai kormányzóválasztáson sem.