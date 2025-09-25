Három jógapóz, amely stroke-ot válthat ki

Bár a jóga általában egészséges, bizonyos pózok – főleg, ha túlzásba visszük vagy helytelenül végezzük őket – veszélyesek lehetnek.

Bizonyos jógapózok akár veszélyesek is lehetnek

Fotó: BearFotos / Shutterstock

Három jógapóz, a „kerék” (Wheel), a „hal” (Fish) és a „hollowback” kézenállás kapcsolatba hozható a nyaki artéria szakadásával, ami stroke-ot válthat ki.

Ez a súlyos állapot akkor alakul ki, amikor a nyaki artéria fala megsérül, vérrög keletkezik, és akadályozza az agy vérellátását – írja az NY Post. Az agyvérzés korai jelei lehetnek a homályos látás, beszédzavar, arc- vagy végtagzsibbadás – ilyen tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Ne erőltessük túl bizonyos jógapózokat

A szakértők azt javasolják, hogy jógázás előtt mindig konzultáljunk orvossal, különösen ha nyaki problémáink vannak, és kerüljük az extrém nyújtásokat, valamint a fejre nehezedő terhelést. Figyeljünk testünk jelzéseire, és semmiképp ne erőltessünk olyan pózokat, amelyek fájdalmat vagy szokatlan tüneteket okoznak. Ha ezt érezzük, hagyjuk abba a gyakorlatot, valamint kérjünk orvosi tanácsot.

