Három jógapóz, amely stroke-ot válthat ki

A jóga jótékony hatásai közismertek, azonban bizonyos pózok – különösen, ha helytelenül vagy túlzott erőltetéssel végzik azokat – veszélyesek is lehetnek. Egy friss tanulmány szerint három specifikus jógapóz összefüggésbe hozható a nyaki artéria szakadásával, amely súlyos stroke-ot eredményezhet. Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek már van nyaki gerincproblémájuk vagy idősebbek, de fiatalabbak esetében sem zárható ki a kockázat.
Bár a jóga általában egészséges, bizonyos pózok – főleg, ha túlzásba visszük vagy helytelenül végezzük őket – veszélyesek lehetnek.

Skilled young female trainer performing cat-cow pose of yoga in modern training room, jóga
Bizonyos jógapózok akár veszélyesek is lehetnek
Fotó: BearFotos / Shutterstock

Három jógapóz, a „kerék” (Wheel), a „hal” (Fish) és a „hollowback” kézenállás kapcsolatba hozható a nyaki artéria szakadásával, ami stroke-ot válthat ki. 

Ez a súlyos állapot akkor alakul ki, amikor a nyaki artéria fala megsérül, vérrög keletkezik, és akadályozza az agy vérellátását – írja az NY Post. Az agyvérzés korai jelei lehetnek a homályos látás, beszédzavar, arc- vagy végtagzsibbadás – ilyen tünetek esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Ne erőltessük túl bizonyos jógapózokat

A szakértők azt javasolják, hogy jógázás előtt mindig konzultáljunk orvossal, különösen ha nyaki problémáink vannak, és kerüljük az extrém nyújtásokat, valamint a fejre nehezedő terhelést. Figyeljünk testünk jelzéseire, és semmiképp ne erőltessünk olyan pózokat, amelyek fájdalmat vagy szokatlan tüneteket okoznak. Ha ezt érezzük, hagyjuk abba a gyakorlatot, valamint kérjünk orvosi tanácsot.

 

Az Origo korábban arról írt, hogy kiderült a jóga hihetetlen hatása a memória megőrzésében.

 

