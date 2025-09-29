Egy hollywoodi színésznő előre látta JFK tragédiáját – sorsa hátborzongató fordulatot vett

A 22 éves hollywoodi színésznő, Karyn Kupcinet meggyilkolása és John F. Kennedy elnök 1963-as halála közötti kapcsolat máig izgalomban tartja a közvéleményt. A sztár nevét az 1964-es Warren-jelentés is megemlítette, miután állítólag percekkel a dallasi merénylet előtt telefonon figyelmeztetett az elnök halálára - számol be a Daily Mail.

Karyn Kupcinet hollywoodi színésznő neve máig John F. Kennedy merénylettel fonódik össze

Fotó: SchisCom

Megjósolta John F. Kennedy halálát?

Kupcinetet 1963. november 28-án, hat nappal Kennedy halála után találták meg holtan nyugat-hollywoodi lakásában. A kezdeti találgatások túladagolásról szóltak, ám a boncolás egyértelművé tette: a színésznőt megfojtották. A nyomozás során több száz embert hallgattak ki, de a gyilkost sosem sikerült azonosítani.

A botrányos ügy hátterét csak tovább bonyolította, hogy Kupcinet apja, Irv Kupcinet híres chicagói újságíró volt, akinek ismert kapcsolatai voltak Jack Rubyval – azzal a férfival, aki két nappal Kennedy meggyilkolása után lelőtte Lee Harvey Oswaldot. Az összefonódások miatt sokan feltételezik, hogy Karynt azért ölték meg, hogy apját elhallgattassák.

A rejtélyes telefonhívás, a maffiakapcsolatok és a megoldatlan gyilkosság évtizedek óta összeesküvés-elméletek sorát táplálja. Bár számos új dokumentumot hoztak nyilvánosságra az utóbbi években Kennedy halálával kapcsolatban, Kupcinet ügyéről mindmáig semmilyen konkrét bizonyíték nem került elő.

