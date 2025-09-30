Hírlevél

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Rendőrautóval ütközött a hollywoodi sztár – kórházba került

Hollywood újabb sokkoló híre rázta meg a rajongókat. Josh Hartnett kórházba került, miután Kanadában egy rendőrautóval ütközött össze az autó, amelyben utazott.
A baleset hajnalban történt, amikor a 47 éves színész egy Netflix-sorozat forgatásáról tartott hazafelé. A rendőrség közleménye szerint az ütközés az útkereszteződésben következett be, és mindkét jármű jelentős károkat szenvedett. Josh Hartnett és sofőrje könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba, a rendőr pedig elővigyázatosságból szintén orvosi ellátást kapott – írja a PageSix.

Actor Josh Hartnett is attending the Rome photocall for ''Trap'' at Cinema Barberini in Rome, Italy, on August 02, 2024. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
Josh Hartnett kórházba került egy rendőrautóval történt ütközés után, de már újra forgatja Netflix-sorozatát
Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

Josh Hartnett szerencsére már visszatért a munkába

A színész szóvivője megerősítette, hogy Hartnett időközben elhagyta a kórházat, és ismét a forgatáson dolgozik. 

A Netflix-limitált sorozat Newfoundlandban játszódik, ahol egy rejtélyes tengeri lény terrorizálja a helyieket – Hartnett egy halászt alakít, aki szembeszáll a fenyegetéssel.

Josh Hartnett, aki feleségével és négy gyermekével az Egyesült Királyságban él, az utóbbi években visszafogott magánéletéről volt ismert. Bár egy időre elhagyta Hollywoodot, az Oppenheimer sztárja az utóbbi időben újra reflektorfénybe került – legutóbb New Yorkban forgatott Dakota Johnson oldalán.

 

