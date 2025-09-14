Baba Vanga és Nostradamus hátborzongató katasztrófát jósoltak 2025-re

Jóslat kapcsolódik a jelenlegi európai válsághoz: Baba Vanga és Nostradamus követői szerint a két híres látnok egyaránt előre jelezte, hogy 2025-ben háború tör ki, amely az emberiség sorsát is megpecsételheti. A lengyel légtér megsértése és az orosz–NATO feszültség miatt sokan úgy érzik, a próféciák most kezdenek valóra válni - írja a Daily Sun.

Baba Vanga és Nostradamus jóslatai szerint 2025 sorsfordító év lesz

Fotó: BBC

Baba Vanga állítólag azt jövendölte, hogy „tavasszal háború kezdődik Keleten, amely elpusztítja a Nyugatot”. Követői szerint a vak bolgár próféta Putyint a világ urának nevezte, és Európa pusztasággá válását látta előre.

A jóslatokkal egy időben a valóságban is súlyos események történtek: Lengyelország lelőtt orosz drónokat, amelyek megsértették a légterét. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint ez áll legközelebb ahhoz, hogy a második világháború óta nyílt konfliktus törjön ki.

Nostradamus jóslata 2025-re

Nostradamus szintén figyelmeztetett a kontinens jövőjére: verseiben kegyetlen háborúkról, belső és külső ellenségekről, valamint egy újra felbukkanó pusztító járványról írt. A két látnok követői szerint a mostani történések hátborzongatóan egybevágnak a több száz éves jóslatokkal – mások azonban puszta egybeesésnek tartják az egészet.