Jude Law

Számíthat-e arra Jude Law, hogy megfenyegetik egy szerepe miatt?

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A színész a velencei filmfesztiválon jelentette be legfrissebb szerepét, amely jelentős érdeklődést keltett a szakma és a közönség körében egyaránt. Jude Law a sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem tartott attól, milyen visszhangot vált ki alakítása, ő biztos volt abban, hogy a történetet árnyaltan és intelligensen mesélik el.
Jude LawVelencei FilmfesztiválPutyinOlivier Assayas

Jude Law ezúttal nem mást, mint Vlagyimir Putyint formálja meg Olivier Assayas politikai drámájában, a The Wizard of the Kremlin című filmben. A film Giuliano da Empoli bestsellerének adaptációja, amely Putyin felemelkedését mutatja be az 1990-es évek Oroszországában. A történet középpontjában Vadim Baranov, egy ravasz politikai tanácsadó áll, akit Paul Dano alakít - írja a The Guardian.

Jude Law attends ''The Wizard Of The Kremlin'' (Le Mage Du Kremlin) photocall during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Daniele Cifala/NurPhoto) (Photo by Daniele Cifalà / NurPhoto via AFP)
A velencei premieren Jude Law beszélt az új szerep kihívásairól. Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Jude Law Putyint alakítja az új filmben

A film rendezője, Olivier Assayas szerint a történet nem egyetlen emberről szól, hanem sokkal szélesebb politikai és társadalmi összefüggésekben mutatja meg a 21. századi hatalmi játszmákat. A produkció nemcsak Jude Law alakítása miatt keltett nagy figyelmet, hanem azért is, mert a rendező ismert arról, hogy érzékenyen és nagyfokú részletességgel mutatja be a politikai és társadalmi változásokat.

Számomra a nehézséget az jelentette, hogy a nyilvános arc, amit látunk, nagyon-nagyon keveset árul el. Létezik rá egy kifejezés is, mégpedig az, hogy "az arc nélküli férfi". Van egy maszkja

 - árulta el Jude Law.

A produkcióban Jude Law mellett olyan sztárok szerepelnek, mint Alicia Vikander, Tom Sturridge és Jeffrey Wright.

 

