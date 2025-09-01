Számíthat-e arra Jude Law, hogy megfenyegetik egy szerepe miatt?

Jude Law ezúttal nem mást, mint Vlagyimir Putyint formálja meg Olivier Assayas politikai drámájában, a The Wizard of the Kremlin című filmben. A film Giuliano da Empoli bestsellerének adaptációja, amely Putyin felemelkedését mutatja be az 1990-es évek Oroszországában. A történet középpontjában Vadim Baranov, egy ravasz politikai tanácsadó áll, akit Paul Dano alakít - írja a The Guardian.

A velencei premieren Jude Law beszélt az új szerep kihívásairól. Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

Jude Law Putyint alakítja az új filmben

A film rendezője, Olivier Assayas szerint a történet nem egyetlen emberről szól, hanem sokkal szélesebb politikai és társadalmi összefüggésekben mutatja meg a 21. századi hatalmi játszmákat. A produkció nemcsak Jude Law alakítása miatt keltett nagy figyelmet, hanem azért is, mert a rendező ismert arról, hogy érzékenyen és nagyfokú részletességgel mutatja be a politikai és társadalmi változásokat.

Számomra a nehézséget az jelentette, hogy a nyilvános arc, amit látunk, nagyon-nagyon keveset árul el. Létezik rá egy kifejezés is, mégpedig az, hogy "az arc nélküli férfi". Van egy maszkja

- árulta el Jude Law.