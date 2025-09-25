Megelevenedik a Jurassic Park - visszahozzák a kihalt dodo madarat!

Több mint harminc éve, 1993-ban még csak egy hollywoodi fikció volt a Jurassic Park, ám ma már olyan sebességgel fejlődik a technika, hogy hamarosan valósággá válthat a dinoszauruszok felélesztése.

A Jurassic Parkban is szerepelhetett volna dodo madár

Fotó: Illusztráció/Colossal Biosciences

A genetikai mérnöki cég, a Colossal Biosciences újabb 150 millió dolláros finanszírozást kapott, hogy megpróbálja feltámasztani a kihalt dodo madarat.

Ez a cég harmadik „de-extinkciós” projektje a 4000 éve kihalt gyapjas mamut és a tasmaniai tigris után – írja a Gizmodo.

Felélesztett Jurassic Park

Dodo madár, amely a Mauritius-szigetről származott, 1681 körül halt ki, elsősorban az emberi tevékenység miatt. A Colossal létrehoz egy madárgenomikai csoportot is, amely a dodo visszahozatalát felügyeli. A kékes-szürke madár akár 22 kilogrammot is nyomott, jellegzetes, ívelt csőrével. Az őshonos állatnak a szigeten nem voltak természetes ellenségei, így a madár repülni sem tudott, és az európai felfedezők 1507-ben találkoztak vele először. Kb. 150 évvel később már kihalt.

A Colossal célja, hogy ezeknek a fajoknak a visszahozatalával helyreállítsa eredeti élőhelyeik ökológiai egyensúlyát. A felélesztett állatok nem lesznek pontos másai az eredetieknek, hanem genetikai „helyettesítők”, amolyan proxy fajok. Például a proxy mamutok tartalmazni fognak modern elefánt DNS-t is, és egy mesterséges méhben nevelik őket.

A technológia persze még kísérleti stádiumban van, és a viselkedési minták rekonstruálása is kihívás, hiszen például a tasmaniai tigris hangjai és viselkedése nagyrészt elveszett. Mindenesetre a Colossal munkája hozzájárulhat a fajok genetikai megértéséhez és a jelenleg élő állatok védelméhez, de a technológia használatát felelősségteljesen kell kezelni.

