Még az orvosok is megdöbbentek: parazitaikreket találtak egy 20 napos csecsemő hasában

Justin Bieber

Péntek reggeli sokk: új albumot villantott a lecsúszottnak hitt egykori tinisztár

Az énekes ismét meglepte a világot: alig két hónappal az előző lemez után új albummal jelentkezett. Justin Bieber „Swag II” címmel hozta ki legújabb anyagát, amelynek borítói már a világ nagyvárosaiban is feltűntek.
Justin Bieber

Justin Bieber hatalmas meglepetést okozott rajongóinak, amikor bejelentette: szeptember 5-én éjfélkor megjelenteti új albumát, a „Swag II”-t. A hír azért is különleges, mert az előző, „Swag” című R&B-lemez alig két hónapja látott napvilágot - írja a USA Today.

INDIO, CALIFORNIA - APRIL 15: Justin Bieber performs with Daniel Caesar onstage at the Coachella Stage during the 2022 Coachella Valley Music And Arts Festival on April 15, 2022 in Indio, California. Kevin Winter/Getty Images for Coachella/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Justin Bieber borítói világszerte feltűntek a nagyvárosokban
Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber előző lemeze a listák élén szerepelt

A mostani kiadvány borítói Los Angelestől Párizsig és Sanghajig felbukkantak, amivel Bieber világszerte felhívta a figyelmet a megjelenésre. Az első album a Billboard 200-as listáján a második helyig jutott, és olyan slágereket adott, mint a „Daisies”, amely hét héten keresztül szerepelt a Billboard Top 100-ban.

A „Swag II” dalai között szerepel az Open Up Your Heart, az Into Your Arms, a Lovin U, a Big Stepper és a Speed Demon is. A kritikusok és a rajongók egyaránt kíváncsian várják, hogy az új számok milyen sikereket érnek majd el a listákon.

 

