Péntek reggeli sokk: új albumot villantott a lecsúszottnak hitt egykori tinisztár

Justin Bieber hatalmas meglepetést okozott rajongóinak, amikor bejelentette: szeptember 5-én éjfélkor megjelenteti új albumát, a „Swag II”-t. A hír azért is különleges, mert az előző, „Swag” című R&B-lemez alig két hónapja látott napvilágot - írja a USA Today.

Justin Bieber borítói világszerte feltűntek a nagyvárosokban

Fotó: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber előző lemeze a listák élén szerepelt

A mostani kiadvány borítói Los Angelestől Párizsig és Sanghajig felbukkantak, amivel Bieber világszerte felhívta a figyelmet a megjelenésre. Az első album a Billboard 200-as listáján a második helyig jutott, és olyan slágereket adott, mint a „Daisies”, amely hét héten keresztül szerepelt a Billboard Top 100-ban.

A „Swag II” dalai között szerepel az Open Up Your Heart, az Into Your Arms, a Lovin U, a Big Stepper és a Speed Demon is. A kritikusok és a rajongók egyaránt kíváncsian várják, hogy az új számok milyen sikereket érnek majd el a listákon.